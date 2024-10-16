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Cenin'de İsrail Güçlerinin Saldırısı: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cenin kentindeki baskınında bir Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:10
Cenin'de İsrail Güçlerinin Saldırısı: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'e Yönelik Saldırı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında, en az 1 Filistinli gencin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Baskın ve Yaralanmalar

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'nda abluka altına aldıkları bir evi gerçek mermiler ve patlayıcılarla hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden genç, 20 yaşındaki Kerim Samir Cebbarin olarak açıklandı. Cebbarin’in cesedi, askeri güçler tarafından alıkonuldu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Ölen Filistinli gencin yaralanma anlarına ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı buldu. Ayrıca, sağlık otoriteleri, Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından yaralanan bir kişinin İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade etti.

Cenin'de Darbe ve Yaralanmalar

Filistin Kızılayı, Cenin kentinde 3’ü kadın olmak üzere 5 kişinin darbe aldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bu olayla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 756’ya yükseldi.

Tarihsel Arka Plan

İsrail ordusu, 3 Temmuz gecesi Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na yaptığı baskınla bölgeyi kuşatma altına almıştı. Bu baskın sonrası, iki gün boyunca havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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