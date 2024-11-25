Cenin'de İsrail'in Açtığı Ateşle İki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Cenin'de Ölümcül Saldırı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş nedeniyle iki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Yabed beldesine düzenlenen bir baskın sırasında meydana geldi.

Baskına Tepki Veren Kalabalık

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri baskına tepki gösteren kalabalığa gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu müdahale sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Artan Baskınlar ve Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 797 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.