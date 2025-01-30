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Cenin Mülteci Kampı'ndaki Çatışmada 1 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Cenin Mülteci Kampı'ndaki çatışmada 1 İsrail askeri öldü, 5'inin yaralandığı bildirildi. Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:40
Cenin Mülteci Kampı'ndaki Çatışmada 1 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Cenin Mülteci Kampı'nda Gerginlik Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleşen çatışmada, İsrail ordusu bir askerinin hayatını kaybettiğini ve 5 askerinin yaralandığını bildirdi.

Çatışma Detayları

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışmada 1 askerin ölümünün yanı sıra, bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Söz konusu saldırıların 21 Ocak'tan bu yana devam ettiği, bu süreçteyse biri çocuk olmak üzere en az 17 Filistinli'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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