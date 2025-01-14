CENTCOM Komutanı Kurilla, Suudi Arabistan ve Mısır'da Temaslarda Bulundu

CENTCOM Komutanı Kurilla'nın Mısır Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Mısır'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurilla'nın, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü askeri ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki sıcak konular, radikal örgütlerle mücadele ve güvenlik alanındaki zorlukları aşma çabaları üzerinde duruldu.

Önceki Ziyaretler ve Temaslar

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Kurilla'nın 11 Ocak Cumartesi günü Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtildi. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile gerçekleştirdiği görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle ortak askeri eğitimlerin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kurilla'nın temasları arasında yer alan bir diğer önemli gelişme ise, İsrail devlet televizyonu KAN'ın, Kurilla'nın Tel Aviv'e ulaştığını duyurması oldu.