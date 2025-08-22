Çernobil'de Uçaksavar Sesleri ve Drone Tespiti: UAEA'dan Güvenlik Uyarısı

UAEA: Çernobil'de uçaksavar sesleri ve dron tespiti endişe yarattı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali çevresinde dün sabah yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Ajans, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge üzerinde birkaç dron tespit edildiğini ve ekibin çok sayıda patlama sesi duyduğunu bildirdi.

UAEA açıklamasının ayrıntıları

Açıklamada, Perşembe sabahı UAEA ekibinin uyandığı esnada duyduğu seslerin daha sonra uçaksavara ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ajans, bölgedeki gözlemlere ilişkin yazılı bir bildiri yayımladı ve yaşanan seslerin ve dron faaliyetlerinin kayda geçirildiğini belirtti.

Ajans başkanının uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı. Grossi, Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum.

Zaporijya'daki durum ve soğutma endişesi

UAEA ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali'nde de geçen hafta boyunca UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu kaydetti. Ajans, güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğünü belirterek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek soğutma kaybının nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu aktardı.

UAEA yetkilileri, gerilimin tırmanmasının nükleer tesisler için büyük risk oluşturduğunu, bu nedenle askeri aktörlerin sorumlu ve itidalli davranmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.