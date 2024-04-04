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Cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın davasında karar

Gaziantep Şahinbey ilçesinde, darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Lina’nın cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu. Kan donduran olayla ilgili davada karar verildi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:31
Cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın davasında karar

Yaklaşık 1.5 yıl önce, Gaziantep’te darp edilerek öldürülen ve sonrasında cansız bedeni derin dondurucuda saklanan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay davasında sona gelindi. Mahkeme, Muhabbet Toz için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis kararı verirken, Toz’un sevgilisi Mehmet Aksu için ise 27 yıl hapis cezası verdi.

Muhabbet Toz, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “çocuğa karşı eziyet” suçundan ise 7 yıl ceza aldı. Mehmet Aksu için ise “çocuğa karşı kasten öldürmeye yarım” suçundan 20 yıl, “çocuğa eziyet” suçundan ise 7 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki suçlu için de indirim uygulamadı.

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