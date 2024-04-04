Cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın davasında karar

Yaklaşık 1.5 yıl önce, Gaziantep’te darp edilerek öldürülen ve sonrasında cansız bedeni derin dondurucuda saklanan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay davasında sona gelindi. Mahkeme, Muhabbet Toz için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis kararı verirken, Toz’un sevgilisi Mehmet Aksu için ise 27 yıl hapis cezası verdi.

Muhabbet Toz, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “çocuğa karşı eziyet” suçundan ise 7 yıl ceza aldı. Mehmet Aksu için ise “çocuğa karşı kasten öldürmeye yarım” suçundan 20 yıl, “çocuğa eziyet” suçundan ise 7 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki suçlu için de indirim uygulamadı.