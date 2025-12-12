DOLAR
Çeşme'de Akran Zorbalığına Karşı Farkındalık: Medicana ve Kent Konseyi Uyardı

Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Medicana işbirliğiyle düzenlenen seminerde Klinik Psikolog Burçin Deniz, ebeveynleri akran zorbalığının etkileri ve korunma yolları konusunda bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Medicana Çeşme Tıp Merkezi ortak bir farkındalık çalışması düzenledi. Etkinlik, Medicana International İzmir Hastanesi katkısıyla gerçekleşti ve ebeveynler Çeşme Kent Konseyi’nin konferans salonunda bir araya geldi.

Ebeveynlerle buluşan Medicana International İzmir Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Burçin Deniz, "Akran Zorbalığı" başlıklı seminerde akran zorbalığının tanımı, etkileri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Seminerin öne çıkan mesajları

Klinik Psikolog Burçin Deniz, akran zorbalığının çokça göz ardı edildiğini fakat zorbalığa uğrayan kişide derin etkilere neden olduğunu vurguladı. Zorbalığın kasıtlı, tekrarlayıcı ve güç dengesizliğine dayalı bir davranış biçimi olduğunu belirtti.

Deniz, "Akran zorbalığı bir çocuğun geleceğini şekillendiren ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir deneyimdir" diyerek konunun uzun vadeli boyutuna dikkat çekti.

Zorbalığın biçimleri ve etkileri

Deniz, "Günümüzde fiziksel zorbalık kadar sözel ve ilişkisel zorbalıkta -ki özellikle dijital platformlarda yaşanan siber zorbalık- çocuk ve ergen ruh sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri hâline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Seminerde vurgulanan olası belirtiler arasında özgüven kaybı, okula gitmek istememe, kaygı ve sosyal geri çekilme sayıldı. Deniz, "Özgüven kaybı, okula gitmek istememe, kaygı ve sosyal geri çekilme gibi belirtiler yalnızca başlangıç. Zorbalığın etkileri ilerleyen yıllarda güven problemleri, akademik düşüşler ve sosyal kırılmalarla kendini gösteriyor. Bu yönüyle zorbalık, yalnızca o an yaşanan bir problem olarak değerlendirilmemeli. Bir çocuğun geleceğini şekillendiren ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir deneyim olarak görülmelidir" diyerek aileleri uyardı.

Toplumsal iş birliğinin önemi

Etkinlik, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörün birlikte hareketinin önemine dikkat çekti ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin altını çizdi.

