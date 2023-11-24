Çeşme'de Sağanak Yağış ve Hortum: Cadde ve Sokaklar Sular Altında Kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece boyunca devam etti. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçede su baskınları meydana geldi. Rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafikte bulunan sürücüler, yaya olarak seyahat eden vatandaşlar ve bazı iş yerlerindeki su baskınlarından dolayı esnaf zor anlar yaşadı. İlçede yaşanan sel felaketinin boyutu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ayrıca, Mersin Koyu'nda meydana gelen hortum da cep telefonuyla görüntülendi.





SAĞANAK YAĞIŞ VE HORTUM VATANDAŞLARI KORKUTTU

Çeşme ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sağanak yağış ve hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin sular altında kaldığını, eşyalarının zarar gördüğünü, araçlarının yolda kaldığını söyledi. Bazı vatandaşlar ise, hortumun oluşturduğu girdabı gördüklerini, büyük bir gürültü duyduklarını, hortumun denizdeki balıkçı teknelerine zarar verdiğini anlattı.