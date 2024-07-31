Çeşme'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çeşme İlçesinde Yangın Çıktı

İzmir'in güzel tatil belgesi olan Çeşme'de, makilik ve otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Belirsiz

Germiyan Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, çevre sakinlerini tedirgin etti. Yangın sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden anında müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi.

Etkili Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Olay yerine ulaştırılan 3 uçak ve 5 arazöz ile birlikte ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam etmekte.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.