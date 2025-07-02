DOLAR
39,75 0,16%
EURO
47,04 -0,01%
ALTIN
4.294,89 -0,42%
BITCOIN
4.350.419,08 -3,34%

Çeşme'de Ziraat Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çeşme'de ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:10
Çeşme'de Ziraat Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çeşme'de Yangın Mücadelesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak tehlike arz ediyor. Yangına karadan müdahale eden ekipler, bölgede büyük bir mücadele veriyor.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Mahalleler Tahliye Ediliyor

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesi'ne bağlı Nohutalan Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı. Havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vermekte.

Rüzgar Engel Oluyor

Bölgede artan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Güvenlik nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı ve alevler, İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaşıyor. Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemeye devam ediyor.

Enerji Kesintileri ve Önlemler

Yangın nedeniyle enerji kesintileri yaşanan bölgede, yangının trafolara ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alınmakta. Ekipler, söndürme çalışmalarına arasız bir şekilde devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
İsviçre Türk Toplumu'ndan Anlamlı "Yas-ı Muharrem" Etkinliği
3
10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya
4
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
5
Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi: Öğrencilere Tiyatro ile Trafik Bilinci Aşılanıyor
6
İBB Meclisi'nde Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi
7
AK Parti'li Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Canlandırıldı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!