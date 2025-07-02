Çeşme'de Ziraat Alanından Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çeşme'de Yangın Mücadelesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak tehlike arz ediyor. Yangına karadan müdahale eden ekipler, bölgede büyük bir mücadele veriyor.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Mahalleler Tahliye Ediliyor

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesi'ne bağlı Nohutalan Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı. Havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vermekte.

Rüzgar Engel Oluyor

Bölgede artan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Güvenlik nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı ve alevler, İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaşıyor. Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemeye devam ediyor.

Enerji Kesintileri ve Önlemler

Yangın nedeniyle enerji kesintileri yaşanan bölgede, yangının trafolara ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alınmakta. Ekipler, söndürme çalışmalarına arasız bir şekilde devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.