Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çeşme'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormana sıçrayan yangına yönelik yoğun müdahale çalışmaları sürüyor. Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında alevlerin yükselmesiyle birlikte, rüzgarın etkisi ile yangın hızla bitki örtüsüne yayıldı.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbarın alınmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer hemen bölgeye sevk edildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına önemli destek sağlıyor.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Yangın riski nedeniyle Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor ve kordinationuyla vatandaşlar da bu çalışmalara destek veriyor.

Rüzgarın Etkisi

Şiddetli rüzgar nedeniyle son derece zor koşullarda devam eden söndürme çalışmaları, yangının Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesi ile daha da kritik bir hal alıyor. Ayrıca, enerji kesintisinin yaşandığı alanlarda, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için gerekli önlemler hızla alınıyor.

Ulaşımda Aksamalar

Güvenlik gerekçesiyle İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler otoyola ulaştığı için yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.