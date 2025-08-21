Çeşme'den Sisam'a Sürüklenen Tekne Kuşadası'na Getirildi

Pasaportsuz sahibinin yerine amatör denizci avukat zorlu iade sürecini tamamladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde Göcücek Plajı'nda bağlı bulunduğu tonozdan kopan 5 metrelik tekne, uluslararası sulara sürüklenip Sisam Adası limanına çekildi. Teknenin sahibi B.Ö., sabah teknesini yerinde bulamayınca polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine başvurdu.

Teknenin Yunan sahil güvenlik ekiplerince adaya çekildiği öğrenildi. Pasaportu olmadığı için teknesini almak üzere adaya gidemeyen B.Ö., amatör denizci belgesi bulunan avukat Mukadder Öz'den yardım istedi.

Mukadder Öz, feribotla Sisam Adası'na geçerek üç gün süren görüşmeler ve yazışmalar sonucunda gerekli onayları aldı. Öz ve eşi, tekneyi Kuşadası yönüne doğru yola çıkardı; yolculuk sırasında gümrük ve Sahil Güvenlik ile sürekli iletişim kuruldu ve limana varışta tutanak tutularak gümrük kayıtları yapıldı.

Teknenin denize uygun olmaması nedeniyle yol boyunca yedek bidonla yakıt ikmali yaptıklarını anlatan Öz, adadaki gümrük hizmetlerinin sınırlı saatlerde verildiğini belirterek, "Herhangi bir şekilde bize zorluk çıkarmadan tamamen yardımcı olmaya çalıştılar. Tekneyi sabah saatinde emniyetli bir rüzgarla birlikte çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

Uluslararası sularda ilk defa kullandığı bir tekneye kaptanlık yapmanın güçlüğüne dikkat çeken Öz, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "20 yılın üzerinde kaptanlık tecrübem var. Eşime de şunu belirttim. 'Bu yolda sorun yaşayabilirim. Buna senin karışmanı istemiyorum' dememe rağmen o da tek cümle söyledi, 'Öleceksek beraber ölürüz' dedi. Birlikte çıktık yola. Yolda benzinin yetmeyeceğini biliyordum. Yedek bidonla yakıt ikmali yaptık. Kuşadası Limanı'na girerken halen daha yakıtın yetmeyeceği endişesini taşıdık. En kötü ihtimal Davutlar Sahili'ne rüzgarla sürükleniriz diye düşündük. Bu yolculukta eşimin defalarca korktuğunu hissettim. Tekne bazen kontrolümüzden çıkmaya başladı. Canımız pahasına tekneyi getirip teslim ettik."

Sahil Güvenlik ekipleriyle koordinasyon sağlanarak Kuşadası Limanı'na yanaştırılan tekne, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.