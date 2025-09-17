Cevdet Yılmaz Ata Beyit'i Ziyaret Etti — Kırgızistan'da Anma ve İnceleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret ederek Ürkün Anıtı'na çelenk koydu, Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan programı kapsamında Çüy bölgesinde yer alan Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

Resmi Karşılama ve Program

Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gelen Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı'nda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret ve Anma Töreni

Havalimanından Ata Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne geçen Yılmaz, komplekste bulunan ve Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'na çelenk koydu.

Yılmaz ayrıca dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı ve burada dua etti.

Komplekste İnceleme

Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından komplekste yer alan eserler ve anıtlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Önemli: Ziyaret, Karma Ekonomik Komisyonu toplantı programı çerçevesinde gerçekleşti.

Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı'nda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev (sağda) Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve diğer ilgililer karşıladı.

