Cevdet Yılmaz Bişkek’te Sadır Caparov tarafından kabul edildi

Buluşmada kapsamlı stratejik ortaklık ve bölgesel işbirliği ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Bişkek’te kabul edildi. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları ve ortaya koydukları kapsamlı işbirliği vizyonu, tüm çalışmalarımıza güç vermektedir. Sayın Caparov ile görüşmemizde, ticaretten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa uzanan 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselen ilişkilerimizi, geniş bir yelpazede daha da güçlendirecek adımları istişare etme imkanımız oldu."

Yılmaz ayrıca Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal olarak güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede; Orta Asya'daki barış ve istikrar ortamı ile, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına Kırgızistan başta olmak üzere üye ülkeler tarafından verilen desteğin de gündeme geldiği belirtildi.

Yılmaz, nazik kabul ve samimi ev sahipliği için Sayın Caparov'a teşekkür ederek, görüşmenin Türkiye-Kırgızistan kardeşliğini ve Türk dünyasındaki dayanışmayı daha da pekiştirmesini diledi.