Cevdet Yılmaz canlı yayında: Netanyahu'ya tepki, savunma sanayii ve yeni anayasa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV ve BloombergHT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ekonomi, dış politika, savunma sanayii ve anayasa süreçlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Netanyahu açıklaması ve Gazze

Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin sözleri hakkında net bir tepki verdi. Yılmaz, Netanyahu'nun sözleri talihsiz ve hiçbir geçerliliği olmayan yok hükmünde ifadeler. Ne tarihi bir gerçekliğe ne de hukuki bir gerçekliğe tekabül ediyor. Netanyahu'nun asıl hesap vermesi gereken Gazze'deki Filistinlilere dönük açık ve net soykırımıdır, ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Filistin'de yaşananları tüm diplomatik platformlarda yüksek sesle dile getirmeye devam edeceklerini ve insanlık ittifakına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Savunma sanayii ve Çelik Kubbe

Yılmaz, son 22 yılda savunma sanayiinde büyük bir dönüşüm yaşandığını, Türkiye'nin artık ihracatçı bir konuma geldiğini belirtti. Geçmişte parasını ödediğimiz halde alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına ihraç eder konuma geldik değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, savunma sanayisindeki önemli projelerden birini şu sözlerle anlattı: ‘‘Bunlardan en önemlilerinden biri Çelik Kubbe. İsmini de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir proje. Değişik sistemlerin entegre çalıştığı ve etkili bir savunma ortaya koyduğu bir sistem.’’ Savunma sanayinin ekonomik katma değer ve teknolojik tabanı güçlendireceğini söyledi.

Terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye girişimi

Yılmaz, bölgede oynanmaya çalışılan oyunların boşa çıkarılması kapsamında terörsüz Türkiye girişiminin önemine dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla sürecin hızlandığını, örgütün kurucusunun örgütü feshetme tavsiyesinde bulunduğunu ve ilk silah yakma adımlarının atıldığını anlattı.

Terörün 40 yıldan uzun süredir ülkeye büyük acılar yaşattığını belirterek şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu. Yılmaz, terörle kalıcı ve köklü mücadeleyi Türkiye'nin geleceği açısından çok değerli gördüklerini söyledi.

Suriye politikası

Yılmaz, Suriye'de artık farklı silahlı grupların hakim olduğu bir yapı değil, devlet otoritesinin her tarafa hakim olduğu bir Suriye olması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki bazı güçlerin istikrarı istemediğini, çatışmaları körüklemeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta verdiği mesajın önemine değinen Yılmaz, bölgenin halkı ve devletleriyle devam eden bir yapı içinde kalacağını, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinden yana olduklarını ve tüm etnik grup ve mezheplere eşit bakıldığını söyledi.

Yeni anayasa, komisyon çalışmaları ve Meclis çağrısı

Yılmaz, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının yoğun sürdüğünü ve bu meselenin milletin, devletin geleceğiyle ilgili bir konu olduğunu belirtti. Komisyonun ve yeni anayasa çalışmalarının mümkün olduğunca hızlı tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Yeni anayasa hakkında, Türkiye'nin hâlâ bir darbe anayasasıyla yönetildiğini söyleyerek Türkiye bu ayıptan kurtulsun mesajını yineledi. Hükümet olarak kendi iç hazırlıklarını yaptıklarını, ancak nihai karar ve uzlaşmanın Meclis'te alınması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, bu sürecin bir uzlaşma ve toplumsal sözleşme meselesi olduğunu vurguladı ve muhalefete çağrıda bulundu: 'Gelin hep birlikte bunu başaralım.'

Avrupa ilişkileri, vize ve dış politika

Yılmaz, dünya genelinde güvenlik endişelerinin arttığını ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinde güvenlik politikalarının ön plana çıktığını söyledi. Bununla birlikte ilişkilerin yalnızca güvenlik eksenli olmaması gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası ve Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olduğunu hatırlattı.

Vize serbestisi ve kolaylaştırma kararlarına ilişkin olarak, çoklu ve uzun süreli vizeler gibi adımların kararlaştırıldığını ancak uygulama hazırlıklarının sürdüğünü, iş dünyasına yönelik daha rahatlatıcı adımların planlandığını belirtti.

Ekonomi: OVP, enflasyon ve KKM

2024 Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri konusunda Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi üç aşamalı bir süreç olarak anlattı: geçiş süreci, dezenflasyon süreci ve kalıcı fiyat istikrarı. Birinci aşamanın geçtiğimiz yılın haziran ayında tamamlandığını ve o günden bu yana 14 aydır enflasyonun kesintisiz düştüğünü söyledi. Enflasyonun 75,5'ten 33,5'a gerilediğini ve yıl sonunda %30'un altının rahatlıkla görülebileceğini belirtti.

Yılmaz, OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini, gelecek yıl enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesi hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu ve faizlerin de düşüş döngüsüne girdiğini söyledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına dair, Yılmaz KKM'nin o dönemin ihtiyacı olduğunu, geçici bir tedbir olarak görevini gördüğünü ve şimdi sistemden çıkıldığını belirtti. KKM'nin dönemsel zirvesinin 140 milyar dolar civarı olduğunu, şu anda ise yaklaşık 10-11 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

İstihdam, konut ve demografi

İstihdamı ekonomik ve sosyal politikanın odağında gördüklerini söyleyen Yılmaz, genç ve kadın istihdamını desteklediklerini belirtti. Kadın çalışan sayısının 2005'te 5 küsur milyondan bugün 12 milyonu aştığını, toplam istihdamın ise 19 küsur milyondan bugün 32 milyona yaklaştığını ifade etti.

Kira artışlarının gerileme sürecine girdiğini ancak özellikle metropollerde kiraların yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Deprem bölgesine yapılan harcamalar ve konut teslimleri hakkında bilgi vererek sosyal konut kampanyası hazırlıklarına değindi. Yılmaz, nüfus dinamiklerine uygun, enerji verimli ve afetlere dayanıklı konut modelleri üzerinde çalışıldığını anlattı.

Doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek, Türkiye'de nüfusun %20'sinin tek kişilik hanelerden oluştuğunu ve Nüfus Politikaları Kurulu'nu kurduklarını, başkanlığını kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Kapanış

Yılmaz, Türkiye'nin dışsal şoklara karşı daha dayanıklı bir finansal yapıya kavuştuğunu, siyasi gerilimlerin kur üzerinde yaratacağı baskılara karşı ekonomi yönetiminin elinin güçlü olduğunu belirtti. Banknot basımıyla ilgili olarak şu anda 500, 1000 ve 5000 TL'lik banknotlara ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin güvenlik, ekonomi ve anayasa gündemlerinde atılacak adımlarla hem bölgesel hem de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.