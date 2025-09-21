Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Erdoğan'ın 21-25 Eylül'deki ABD ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:17
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Erdoğan'ın ABD ziyareti nedeniyle vekalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a vekalet edilecek.

Vekalet kararıyla ilgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
2
Tunus ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri – İsrail'in 'Soykırımı' Protesto Edildi
3
Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi
4
Intervision Moskova'da: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu
5
Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü