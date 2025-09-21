Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Erdoğan'ın ABD ziyareti nedeniyle vekalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a vekalet edilecek.

Vekalet kararıyla ilgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.