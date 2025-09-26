Cevdet Yılmaz'dan TSKGV'nin 38. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı, vakfa teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:12
Yılmaz'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel bir dönemeçte geleceğimizi güvence altına alma ihtiyaç ve zaruriyetine binaen kurulan ve o günden bu güne kuruluş amacını gerçekleştirmek için büyük bir samimiyet ve inançla çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38. yılı kutlu olsun. Başta vakfımızın alicenap destekçileri olmak üzere vakıf çalışanlarımıza, savunma sanayi paydaşlarımıza ve vakfımızın misyonuna gönülden bağlı tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin ve milletimizin beka ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, vakfın kuruluş amacına yapılan katkılara teşekkür ederek, kurumun misyonuna bağlılık ve kararlılıkla çalışmalarının süreceğini vurguladı.

