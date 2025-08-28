Cevdet Yılmaz: Kerbela'daki Gibi Gazze'de de 'Soykırım' Uygulanıyor

Cevdet Yılmaz: Kerbela ve Gazze benzetmesiyle birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında düzenlenen Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısına katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Ortak değerler ve hoşgörü vurgusu

Yılmaz, hükümetin karar alma süreçlerinde 23 yıldır Anadolu'nun her köşesinden gelen seslere kulak verdiğini belirterek, farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini söyledi. "Ortak olduğumuz şeyler o kadar fazla ki Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, Ehl-i Beyt sevgimiz bir, vatanımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir." dedi.

Toplantıda, herkesin birbirini ötekileştirmeyeceği, farklılıklara saygı gösterileceği ve insanın merkeze alındığı bir anlayışın önemi tekrarlandı. Yılmaz, "Ben öyle görüyorum. En temel hadise insan. İnsanı merkeze aldığınız sürece çözülmeyecek bir mesele yok." ifadelerini kullandı.

Kerbela-Gazze benzetmesi ve insanlık çağrısı

Yılmaz, konuşmasında Kerbela hadisesine atıf yaparak Gazze'de yaşananları ele aldı: "Kerbela'da yaşanan neyse aslında Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor. Masum insanlar açlığa, susuzluğa mahkum edilerek katlediliyor. Bir soykırım uygulanıyor. Geçmişte Kerbela'da kimden yanaysak bugün de aynı taraftan yana olmak zorundayız."

Yılmaz, mazlumun yanında, zalimin karşısında olunması gerektiğini vurguladı ve bu duruşun birlikte sürdürüleceğini ifade etti.

Ehli Beyt sevgisi ve kültürel miras

"Bizi biz yapan değerlerden biri de Ehli Beyt sevgisidir," diyen Yılmaz, Alevi-Bektaşi kültürünün Anadolu medeniyetinin önemli damarlarından biri olduğunu, cemevlerinin birlik, muhabbet ve kardeşlik mekânları olduğunu söyledi. Yılmaz, Osmanlı döneminden gelen geleneklere değinerek Kerbela hadisesinin adalet, vicdan ve kardeşliğin önemini hatırlattığını belirtti.

Terör, demokrasi ve kalkınma

Uluslararası hukukun zayıfladığı bir dönemde olduğumuza işaret eden Yılmaz, "Ben güçlüysem haklıyım" zihniyetinin tehlikesine dikkat çekti. Türkiye'nin hem haklı hem güçlü olması gerektiğini söyleyerek, ekonomiden savunma sanayisine kadar caydırıcı güç oluşturmanın önemini vurguladı. Ayrıca, "Terör, demokrasinin ve kalkınmanın düşmanıdır." ifadeleriyle terörün ortadan kalkmasının ülkenin gelişmesine katkısını anlattı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çağrı

Yılmaz, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının olgun bir şekilde sürdüğünü belirterek, bazı konuların siyasetin üstünde tutulması gerektiğini söyledi. Komisyonun terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili değerlendirmeler yapacağını ve farklı kesimlerin görüşlerinin alınacağını ifade etti.

Yılmaz, Alevi-Bektaşi toplumunun bu süreçlere büyük katkıda bulunacağına yürekten inandığını belirtti ve Terörsüz Türkiye idealinin bölge için de istikrar ve refah anlamına geleceğini vurguladı.

Kapanış ve birlik çağrısı

Toplantıda birlik mesajı öne çıktı: geçmişte yaşanan acılar ya da bugünkü zorlukların ortak geleceği ve kardeşlik iklimini engelleyemeyeceği ifade edildi. Yılmaz, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Hep birlikte el ele vererek, farklılıklarımızı zenginlik görerek, ortak değerlerimizi büyüterek Türkiye'yi, ülkemizi daha müreffeh ve daha huzurlu yarınlara kavuşturacağız." diyerek sözlerini tamamladı.