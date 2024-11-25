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Cevdet Yılmaz, Malatya'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'daki 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:48
Cevdet Yılmaz, Malatya'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Malatya Doğanşehir’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere, ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış ve gelen ihbarları yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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