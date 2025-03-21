Cevdet Yılmaz: Provokatif Söylemler Demokrasiye İhanettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, provokatif söylemlerle sokağı terörize edenlere karşı net bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:04
Cevdet Yılmaz: Provokatif Söylemler Demokrasiye İhanettir

Cevdet Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir" ifadelerini kullandı.

Demokratik Siyaset Vurgusu

Yılmaz, ana muhalefet partisinin marjinal siyaset anlayışıyla sokağa yönlendiren yaklaşımının, CHP'de sorumlu siyaset yapanları dahi rahatsız ettiğini belirtti. Ayrıca, hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığına sahip olmadığını hatırlatarak, herkesin yargı süreçlerinde kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Çıkmaz Sokaktan Dönmelidir

Yılmaz, konuşmasında, "Bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir" diyerek, provokatif söylemlerin toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirtti. Yolsuzluk suçlamalarına yanıt vermek yerine yapılan eleştirilerin, milletin vicdanında mahkum edileceğini ifade etti.

Siyasetin Seviyesizleşmesi

Sonuç olarak, bu seviyesiz siyasetin toplumsal kutuplaşmayı artırmanın ötesinde bir anlam taşımadığını söyledi. Yılmaz, uzun vadeli çözümler için meşru zeminlere dönülmesi gerektiğini vurguladı.

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