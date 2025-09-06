DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 turnuvalarında başarı gösteren A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Basketbol takımlarını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:42
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

Milli takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol ve FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun."

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı