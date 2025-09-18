Cevdet Yılmaz: Zengezur Koridoru Türk Dünyasını Enerji Güvenliğinde Öne Çıkaracak

Yılmaz'ın Bişkek'teki Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplantıda teşkilatın üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek bölgesel refah, kalkınma ve bütünleşme süreçlerinde kilit aktör haline geldiğini belirtti.

Zengezur ve Hazar Koridoru: Stratejik Etki

Yılmaz, toplantıda sözlerine şu ifadeyle başladı: "Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Güney Kafkasya'da ortaya çıkacak yeni lojistik ağlar, Türk Dünyası'nı, yalnızca bölgesel ticaretin merkezine taşımayacak, aynı zamanda enerji güvenliği noktasında stratejik bir konuma yükseltecektir."

Yılmaz, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un tedarik zincirlerini güçlendiren, ticareti çeşitlendiren ve istihdamı artıran stratejik bir proje olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu güzergâhta, özellikle Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile önemli bir altyapı katkısı sunduğunu söyledi ve koridorun daha etkin hale getirilmesi için tüm ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Yatırım Fonu ve Kurumsal Adımlar

Yılmaz, Türk Yatırım Fonu'nun kurucu anlaşmasının 24 Şubat 2024 tarihinde parlamentolarda onaylandığını hatırlatarak, fonun operasyonlarına bir an önce başlaması ve prestijli bir uluslararası finans kuruluşu seviyesine yükselmesi için üye ülkelerin ortak çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Üye ülkelerin iş dünyalarını fon çatısı altında birleştirerek bölgesel kalkınmaya mali destek sağlamalarının önemine işaret eden Yılmaz, Türk Dünyası 2040 Vizyonu çerçevesinde ikinci beş yıllık stratejinin hazırlanmasına vakit kaybetmeden başlanmasının faydalı olacağını belirtti.

Gözlemci Üyeler ve KKTC'nin Rolü

Teşkilatın gözlemci üyeleri Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin TDT'nin kurumsal olgunluğuna ve diplomatik görünürlüğüne katkı sağladığını vurgulayan Yılmaz, Türkmenistan'ın en kısa sürede tam üyeliğe geçirilmesi arzusunu yineledi.

Yılmaz, KKTC hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Doğu Akdeniz dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu bölgede yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının aslında bir temsilcisi, bir gücü olarak bulunuyor."

Küresel Gelişmeler ve Filistin Mesajı

Yılmaz, küresel gelişmeler karşısında kardeş ülkeler arasında istişare ve dayanışmanın önemine değindi. Gazze'deki insani krizle ilgili olarak Yılmaz, "Gazze'de 64 binden fazla masumun hayatına mal olan katliam, çağımızın en büyük insanlık suçlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu ve Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine destek vereceğini, iki devletli çözüm ve uluslararası hukuku savunmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı ve Ziyaretler

Toplantıda konuşmacı olarak Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'dan üniversite hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yılmaz, Bişkek'te aile meclisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının çok taraflı işbirliğinin geldiği aşamayı ve ilerlemeyi sağlayabilecek alanları ele alma imkânı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Bişkek’te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev (sağ 3), Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov (sol 2), Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (sol 3), Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov (sağda) ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (solda) de yer aldı.