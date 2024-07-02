Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Kurum'un ilk hedefi kentsel dönüşüm!

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevini Mehmet Özhaseki'den devraldı. Kurum, Türkiye genelinde önemli dönüşüm projelerini hızlandıracaklarını ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler üreteceklerini belirtti.

Özhaseki: "Milletimiz İçin Doğru Olanı Yapacağım"

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum’a devretmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Özhaseki, "Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin tamamlayacağına inanıyorum," dedi. Ayrıca, "Bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim," diye ekledi. Kurum'a başarılar dileyen Özhaseki, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Kurum: "Türkiye'nin Dönüşümünü Hedefliyoruz"

Murat Kurum, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu ve Mehmet Özhaseki’nin görev süresince gösterdiği gayretlere değindi. Kurum, "Görev aldığım her işte amacım, milletimize hizmet etmek oldu. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz," dedi. Deprem dönüşümü ve kentlerdeki yenilenme projelerine büyük önem vereceklerini belirten Kurum, "Özellikle İstanbul olmak üzere, tüm illerimizde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

İklim Mücadelesinde Yeni Stratejiler

Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri. Doğamızı koruyacak, güzellikleri artıracak yeni adımlar atacağız," dedi. Belediyelerle iş birliğini artıracaklarını belirten Kurum, "Belediyelerimizle yakın çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla aynı amaç doğrultusunda ilerleyeceğiz," diye konuştu.