Çevre Bakanlığı'ndan Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapracık Mahallesi'nde atıkları kaldırmayan Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:45
Yapracık Mahallesi'ndeki denetimde atık ve küçük çaplı yangınlar tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbar üzerine Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı ve farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi.

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Yapılan bildiriye rağmen işlem yapılmadığı bildirildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

