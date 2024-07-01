Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevinden ayrıldığını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, uzun yıllar süren kamu hizmeti ardından sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, Türkiye'nin çeşitli kademelerinde görev aldığı süre zarfında ülkeye olan hizmetlerinden ve gelecekteki planlarından bahsetti.



Özhaseki, açıklamasında, 1994 yılında başladığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden itibaren, Türkiye'nin çeşitli dönemlerinde farklı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Belediye başkanlığı sürecinde doğduğu şehre hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ve bu süreçte birçok projeye imza attığını vurguladı.



DOĞAL AFETLERDE SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Özhaseki, özellikle ülkenin başına gelen büyük doğal afetlerde, hasarların onarılması ve şehirlerin yeniden imarı için önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Çalışmalarıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki afetzedelere destek sağladıklarını ve bu süreçte önemli mesafe katettiklerini belirtti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA

Görevinden ayrılma kararını sağlık sorunlarına bağlayan Özhaseki, bundan sonra aile vakfında sağlık durumu elverdiği sürece hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. Kamu görevinde vicdanen rahat olmanın ve hizmetin önemine vurgu yaparak, milletten helallik diledi.

Mehmet Özhaseki'nin görevinden ayrılması, Türkiye siyaseti ve çevre politikaları açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Özhaseki'nin gelecekteki rolü ve Türkiye'nin çevre ve şehircilik politikaları üzerindeki olası etkileri yakından takip edilecek.

