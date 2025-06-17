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Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız Oldu

Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Sevil Aydar Yıldız seçildi. Kadir Aydar'ın tutuklanmasının ardından yeni dönem başladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:42
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız Oldu

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Ceyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız, başkan vekili olarak seçilen isim oldu.

Seçim Süreci ve Sonuçları

Ceyhan Belediye Meclisi üyeleri, başkan vekili seçimi için Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde toplandı. Seçim sırasında CHP Grubu, Sevil Aydar Yıldız'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Kiraz'ı aday gösterdi.

İlk iki turda, adaylardan birinin üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim, 3. tura taşındı. Salt çoğunluğun arandığı bu turda, Sevil Aydar Yıldız, 20 oy alarak, 11 oya karşı Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği'ni kazandı.

Yıldız'dan Mesaj

Seçimin hemen ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldız, Ceyhan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan...

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız (sol 3) kazandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan...

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız (sol 3) kazandı.

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