Ceylanpınar Belediyesi'nde Kadrolu Mühendis Darp İddiası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli bir mühendisin, koruma memurları tarafından darp edildiği iddiası gündeme geldi. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Halil Y. adlı kadrolu mühendis bir süre önce fen işleri müdürlüğündeki görevinden alınarak zabıta müdürlüğüne görevlendirildi. Halil Y.'nin bu görevlendirmeye itiraz ederek açtığı davanın idare mahkemesi tarafından lehine sonuçlandığı ve mahkemenin, mühendisin asli kadrosunun bulunduğu fen işleri müdürlüğüne iadesine karar verdiği öğrenildi.

Mahkeme kararının ardından görevine başlamak için belediyenin ana hizmet binasına giden Halil Y.'nin, Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın korumaları ile bazı yakınları tarafından binaya alınmadığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu Halil Y.'nin darp edildiği ve başından yaralandığı iddia edildi. Olayı duyup gelen bazı akrabalarının da karıştığı arbede sırasında bu kişilerin de darp edildiği bildirildi.

Yaralanma, Hastane ve Şikayet

Darp sonucu yaralanan Halil Y. ile yakınlarından oluşan toplam 5 kişi, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, hastaneden aldıkları darp raporları ile birlikte polis merkezine giderek koruma memurlarından şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay sırasında belediyenin ana hizmet binasındaki güvenlik kameralarının kayıt dışı olduğu iddia edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili yetkili makamlar tarafından inceleme çalışması başlatıldı. Soruşturmanın ayrıntıları ve tarafların ifadeleri bekleniyor.

ŞANLIURFA CEYLANPINAR BELEDİYESİ'NDE GÖREVLİ BİR MÜHENDİSİN, KORUMA MEMURLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ. YAŞANAN DARP ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.