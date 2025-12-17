DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Ceylanpınar Belediyesi'nde Kadrolu Mühendis Darp İddiası

Ceylanpınar Belediyesi'nde görevli mühendis Halil Y.'nin, belediye başkanının korumaları tarafından darp edildiği iddia edildi; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:40
Ceylanpınar Belediyesi'nde Kadrolu Mühendis Darp İddiası

Ceylanpınar Belediyesi'nde Kadrolu Mühendis Darp İddiası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli bir mühendisin, koruma memurları tarafından darp edildiği iddiası gündeme geldi. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Halil Y. adlı kadrolu mühendis bir süre önce fen işleri müdürlüğündeki görevinden alınarak zabıta müdürlüğüne görevlendirildi. Halil Y.'nin bu görevlendirmeye itiraz ederek açtığı davanın idare mahkemesi tarafından lehine sonuçlandığı ve mahkemenin, mühendisin asli kadrosunun bulunduğu fen işleri müdürlüğüne iadesine karar verdiği öğrenildi.

Mahkeme kararının ardından görevine başlamak için belediyenin ana hizmet binasına giden Halil Y.'nin, Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın korumaları ile bazı yakınları tarafından binaya alınmadığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu Halil Y.'nin darp edildiği ve başından yaralandığı iddia edildi. Olayı duyup gelen bazı akrabalarının da karıştığı arbede sırasında bu kişilerin de darp edildiği bildirildi.

Yaralanma, Hastane ve Şikayet

Darp sonucu yaralanan Halil Y. ile yakınlarından oluşan toplam 5 kişi, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, hastaneden aldıkları darp raporları ile birlikte polis merkezine giderek koruma memurlarından şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay sırasında belediyenin ana hizmet binasındaki güvenlik kameralarının kayıt dışı olduğu iddia edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili yetkili makamlar tarafından inceleme çalışması başlatıldı. Soruşturmanın ayrıntıları ve tarafların ifadeleri bekleniyor.

ŞANLIURFA CEYLANPINAR BELEDİYESİ'NDE GÖREVLİ BİR MÜHENDİSİN, KORUMA MEMURLARI TARAFINDAN DARP...

ŞANLIURFA CEYLANPINAR BELEDİYESİ'NDE GÖREVLİ BİR MÜHENDİSİN, KORUMA MEMURLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ. YAŞANAN DARP ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

ŞANLIURFA CEYLANPINAR BELEDİYESİ'NDE GÖREVLİ BİR MÜHENDİSİN, KORUMA MEMURLARI TARAFINDAN DARP...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi