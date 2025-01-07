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Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 2024 yılı itibarıyla 60 bin ivesi cinsi kuzu doğumuyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:17
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde İvesi Kuzu Doğumları Başladı

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024 yılı içerisinde toplamda 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi. Damızlık olarak yetiştirilen ivesi koyunları, yüksek süt verimi ve et lezzeti ile tanınmaya devam ediyor.

Kuzuların Bakımı ve Beslenmesi

Yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, 55 bin damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekimler, sağlık teknisyenleri ve çobanlar tarafından titizlikle izleniyor. Doğumlar sırasında işletme, kuzu sesleriyle dolarken, yavrular her gün iki kez anneleriyle buluşturuluyor.

Anne ve Kuzuların Buluşması

Dron ile görüntülenen anne ve kuzuların buluşmasında, bir kuzunun yüzlerce hayvan arasında saniyeler içinde annesine kavuşması dikkat çekiyor. Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, annelerinin sütüne ek olarak kuzu başlangıç yemi ve kuru yonca otuyla beslenmektedir.

İvesi Koyun Irkının Özellikleri

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Koyunculuk Şube Şefi Mustafa Erdi Oluğ, işletmenin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu belirtti. İvesi koyun ırkı'nın, çevresel koşullara mükemmel bir adaptasyon sağladığına ve 50 santigrat derecede bile yaşayabildiğine dikkat çeken Oluğ, bu ırkın yüksek süt verimi ve et kalitesi sunduğunu ifade etti. Ayrıca, İvesi koyunlarının sürü yönetiminin kolay olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir et ve süt kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

Oluğ, bu yıl 63 bin kuzunun dünyaya gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde geçen yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu doğdu. Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların her gün 2 defa aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde geçen yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu doğdu. Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların her gün 2 defa aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.

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