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Cezayir Dışişleri Bakanı: 'Gazze'deki Felaketin Bilançosu Anlatılamaz'

Ahmed Attaf, Gazze'deki yıkımın boyutunu eleştirerek, 'Felaketin bilançosu anlatılamaz' dedi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:36
Cezayir Dışişleri Bakanı: 'Gazze'deki Felaketin Bilançosu Anlatılamaz'

Cezayir Dışişleri Bakanı, Gazze'deki Yıkım Hakkında Konuştu

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği insanlık suçlarının boyutunun kelimelerle anlatılamayacak düzeyde olduğunu vurguladı.

Attaf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşananların ardından ateşkes anlaşması ile ilgili hissettiklerini "endişeli bir biçimde iyimser" olarak tanımladı. Arabuluculara da teşekkür etti.

Saldırılar sırasında yaşanan kayıplara dikkat çeken Attaf, "15 ay süren savaşın ardından, felaketin bilançosu kelimelerle anlatılamayacak düzeyde. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 46 binden fazla kaybın ardından, Gazze artık Gazze değil." ifadelerini kullandı.

Attaf, bölgede hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler dahil her yerin hedef alındığı Gazze'deki yıkımın boyutlarına da değindi. Ayrıca, uluslararası toplumun Orta Doğu'da yaklaşık 80 yıldır yaşanan olaylara daha fazla tahammül edemeyeceğini belirtti.

Filistinliler için bir trajedinin diğerini izlediğini kaydeden Attaf, ateşkes anlaşmasının barışa ulaşmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti ve BMGK'nın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Attaf, Filistin'in kaderinin "öncelikle Filistin halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine" ve dış müdahalelerin Filistin'i daha fazla böldüğüne dikkat çekti. Filistinli gruplar ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasının siyasi bir çözümle desteklenmediği takdirde "son, kapsamlı ve kalıcı" olmayacağı uyarısında bulundu.

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