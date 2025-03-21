Cezayir, Fransa’yı Adli İşbirliği Yapmamakla Suçladı

Cezayir, Fransa’yı Yargı İşbirliği Konusunda Suçladı

Cezayir, eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika döneminin Sanayi Bakanı Abdusselam Buşevarib'in iade talebinin Provence Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından Fransa’yı adli işbirliği yapmamakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransız yargısının, Cezayir mahkemeleri tarafından yolsuzluk, zimmete para geçirme ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından mahkum edilen Buşevarib’in iade talebini reddetme kararını dikkate aldığını belirtti. Açıklamada, bu suçların Cezayir kamu hazinesine büyük zararlar verdiği vurgulandı.

Bakanlık, Fransa’nın Cezayir ile adli yardımlaşma konusunda işbirliği yapmadığını ve Fransız tarafının gecikme ve oyalama taktikleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Cezayir’in sunduğu 25 adli yardım talebine Fransa’nın yanıt vermemesi, bu durumu açıkça gösteriyor.

Diğer Ülkelerle İşbirliği Farklılığı

Bakanlık, diğer Avrupa ülkelerinin Cezayir ile adli işbirliği içinde olduğunu ve Fransa'nın tutumunun bu ülkelerden farklı olduğunu belirtti.

Provence Temyiz Mahkemesi, 19 Mart’ta 73 yaşındaki Buşevarib’in Cezayir’e iade talebini reddetmişti. Mahkeme, bu kararın “olağanüstü derecede ciddi sonuçları” olabileceğini ifade etti.

Buşevarib'in Mahkumiyeti ve Geçmişi

Cezayir yargısı, Haziran 2020’de Abdessalem Buşevarib'i 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, 2 milyon dinar (16 bin dolardan fazla) para cezası vermiş ve tüm mal varlığı ile banka hesaplarına el koymuştu. Ayrıca, Buşevarib hakkında uluslararası bir yakalama emri çıkarılmıştı. Buşevarib, otomobil montaj fabrikalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2020'de mahkum olmuş ve o tarihten bu yana ülke dışında bulunuyor.

Fransa-Cezayir İlişkilerindeki Gerginlik

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin bir seyir izliyor. Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas’ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek vermesi, bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germiş durumda. Cezayir, Temmuz 2024’te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında, Batı Sahra dışında çözüm bekleyen çeşitli tarihi sorunlar da bulunuyor. Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi, Paris’teki İnsan Müzesi’nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları ve Fransa’nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi yer alıyor.