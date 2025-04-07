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Cezayir, Mali'nin İHA Düşürme İddalarını Yalanladı

Cezayir, Mali'ye ait insansız hava aracını düşürdüğü iddialarını reddetti ve büyükelçisini geri çağıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:45
Cezayir, Mali'nin İHA Düşürme İddalarını Yalanladı

Cezayir İHA İddialarını Reddetti

Cezayir, Mali'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü yönündeki suçlamaları yalanladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki büyükelçisini istişare amacıyla geri çağıracağını açıkladı.

Geri Çağırma Kararı ve Açıklama

Mali, Cezayir'i bir İHA'yı düşürmekle suçlayarak bu ülkenin büyükelçisini geri çekme kararı almasının ardından Cezayir Dışişleri'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Mali'deki geçiş hükümeti ile Sahel Devletleri İttifakının yaptığı açıklamalar dikkatle izlendi.

Cezayir tarafı, Mali yönetiminin Cezayir'e yönelik asılsız suçlamalarının, darbe projelerinin başarısızlığını örtbas etmeye yönelik umutsuz bir çaba olduğu bilgisini paylaştı. Aynı zamanda, Nijer ve Burkina Faso ile bu iki ülkenin Mali'nin dayanıksız argümanlarıyla Cezayir'e karşı tavır takınmasına duyulan üzülme vurgulandı.

İstişare Amaçlı Çağrılar ve Ertelenen Görev Devrali

Açıklamada, misliyle karşılık ilkesinin uygulanarak Mali ve Nijer'deki büyükelçilerin istişare amacıyla geri çağrılacağı ve Burkina Faso'daki yeni büyükelçinin görevi devralmasının erteleneceği bildirildi.

Mali Dışişleri Bakanlığı, daha önce Cezayir'in Mali'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü belirterek Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağını duyurmuştu. Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer iki üyesi Burkina Faso ve Nijer de benzer açıklamalar yaparak Cezayir Büyükelçilerini geri çağıracaklarını açıkladı.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçar durumda olan bir İHA'nın sınır ihlali yapmadığını belirtmişti. Cezayir ise, 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren keşif amaçlı bir İHA'nın düşürüldüğünü ifade etmişti. Her iki taraf da isim vermekten kaçınsa da, kısa süre içinde Mali ve Cezayir'in aynı İHA'dan bahsettiği anlaşılmıştır.

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