Cezayir Mediya Vilayetinde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Cezayir’in Mediya vilayetinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 10.50'de kaydedilen sarsıntı, Cezayir'in başkentine 90 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Cezayir Jeofizik Araştırma Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, depremin merkez üssü Mihoub ilçesinin 9 kilometre kuzeybatısı olarak tespit edildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve İstatistik Bölge Müdürü Nesim Bernavi, yaptığı basın açıklamasında, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca, Mediya, Cezayir, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas ve Blida vilayetlerinde de hissedilen bu sarsıntının ardından, ilgili bölgelerde deprem takip çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.