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Cezayirli Boksör İman Halif'e Doğduğu Köyden Destek

Paris 2024 Olimpiyatları'nda finale kalan İman Halif, ailesi ve köy sakinlerinden büyük destek görüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:58
Cezayirli Boksör İman Halif'e Doğduğu Köyden Destek

İman Halif'in Destekçileri Bir Araya Geldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Cezayirli boksör İman Halif, doğduğu köy olan Biban Mesbah köyünde büyük bir coşkuyla destekleniyor. Halif'in aile bireyleri ve köy sakinleri, onun başarılarına sevinçle tanıklık etmekte.

Köyden Yükselen Destek Seli

Biban Mesbah köyündeki izleyici grubu, Halif'in maçlarını neşe içinde takip ediyor. Halif’in babası Ömer Halif, "Elhamdülillah ki İman, yarı finale yükseldi. Temennimiz onun finale çıkmasıdır." şeklinde duygularını paylaştı.

İman Halif ile aynı kulüpte boks eğitimi alan Abdülkadir Bezayiz, Halif’in büyük zorluklarla karşılaştığını ifade etti: "İman, köyden boks okuluna giderken birçok zorluk yaşadı, yoksulluk nedeniyle yol parası bulmakta bile zorlandık."

Destek Mesajları ve Umutlar

Halif’in arkadaşlarından İnas bin Hatu, "Halif bir kadın, fakat hakkında asılsız söylentiler yayıldı. Bu durum, onun psikolojisini olumsuz etkiledi. Bunun haksız olduğunu vurgulamak isteriz." dedi.

Halif'in halası Able Halif, "İman Halif'i desteklemek için buradayız, inşallah Cezayir'e altın madalyayı kazandıracak." şeklinde umut dolu ifadeler kullandı.

Biban Mesbah köyü sakini Kuseyle Zeygud ise, "İman Halif, sabırlıların ve çalışanların iyi bir örneğidir. Hedefini gerçekleştirdi ve umarım altın madalyayı da kazanır. bize büyük mutluluk verdi." sözleriyle Halif'e destek veriyor.

Cinsiyet Tartışmaları ve Sporcuya Desteğin Önemi

Son dönemde Uluslararası Boks Birliği'nin, 2023 Dünya Kupası'na katılma uygunluğu nedeniyle Halif'i diskalifiye etmesi, cinsiyet tartışmalarını beraberinde getirmişti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu talebi reddetti.

Kısacası, İman Halif, doğduğu köydeki yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte yüreklerde bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor. Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulüp görüntülendi.

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