Charles Borges istifa etti: Sosyal Güvenlik İdaresi'nde veri güvenliği endişesi

Baş veri sorumlusu Charles Borges, DOGE'nin 300 milyondan fazla kişinin verilerini riske attığını ihbar ettikten günler sonra "dayanılmaz çalışma koşulları" nedeniyle istifa etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:12
ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'nin baş veri sorumlusu Charles Borges, Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) kurum verilerini riske attığına dair bir ihbarın ardından, "dayanılmaz çalışma koşulları" gerekçesiyle görevinden ayrıldı. Olay, kurum içi veri güvenliği endişelerini gündeme taşıdı.

İstifa mektubu

Borges, istifa mektubunda kurumun kendisine karşı "yasal ve etik olarak" işini yapmasını imkansız hale getiren ve kendisini büyük sıkıntıya sokan eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Mektupta yer alan ifadesinde Borges, "Vatandaşlarımızın en hassas kişisel verilerini etkileyen ciddi veri güvenliği ve bütünlüğü endişelerini dahili olarak yönetime ve harici olarak düzenleyicilere bildirdikten sonra düşmanca bir çalışma ortamı yaratan ve çalışma koşullarını dayanılmaz hale getiren dışlanma, tecrit, iç çekişme ve korku kültürüne maruz kaldım."

Yönetim ve iç iletişim iddiaları

Borges, idarenin yeni atanan liderlerinin "asgari bilgi paylaşımı, çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin sık tartışmalar ve genel organizasyonel işlev bozukluğu ile bir panik ve korku kültürü" yarattığını savundu. Ayrıca, federal yasa ve yönetmelikleri ihlal edebilecek proje ve olaylarla ilgili bilgi taleplerinin defalarca reddedildiğini ya da görmezden gelindiğini kaydetti.

Whistleblower ihbarının içeriği

Hafta başında Borges, DOGE'nin kurumda yerleşik çalışanlarının verilerin bir kopyasını korunmasız bir bulut bilişim sunucusunda oluşturarak 300 milyondan fazla ABD'linin kayıtlarını riske attığını bildirmişti. İhbar edilen veriler arasında isimler, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve diğer kişisel bilgiler bulunuyordu.

İdarenin yanıtı

Sosyal Güvenlik İdaresi, personel konularıyla ilgili yorum yapmadığını vurguladı. Olayla ilgili haber ilk olarak CNN tarafından yayımlandı.

