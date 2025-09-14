Charlie Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da Anma Töreni — Trump'ın Katılımı Bekleniyor

Charlie Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni

Anma Töreni Detayları

ABD'li aktivist Charlie Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da bir anma töreni düzenlenecek.

Uluslararası basına göre tören yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyumda yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun törene katılmasının beklendiği bildirildi.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, NBC News'e verdiği telefon röportajında ülkenin "radikal solcu bir grup çılgın" ile uğraştığını ve bu grubun "adil" bir mücadele sergilemediğini savundu. Trump, Kirk'ün ölümünün ardından ülkenin yaralarını sarmasını umduğunu belirtti.

Olay sonrası yaptığı açıklamada Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak tanımlamış ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Kirk'ün Ölümü ve Soruşturma

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Kirk, kurucusu olduğu Turning Point USA ile muhafazakar fikirleri gençler arasında yaymakla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili olarak cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.