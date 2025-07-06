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Chiara Civello, İtalya Başkonsolosluğu'nda Muhteşem Bir Caz Konseri Verdi

Chiara Civello, İstanbul Caz Festivali'nde verdiği konserle müzikseverleri büyüledi. Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 08:09
Chiara Civello, İtalya Başkonsolosluğu'nda Muhteşem Bir Caz Konseri Verdi

Chiara Civello, İtalya Başkonsolosluğu'nda Caz Rüzgârı Esti

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında muhteşem bir konser verdi.

İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde gerçekleşen konser öncesinde piyanoda Hakan Başar, kontrbasta Michelangelo Scrandroglio ve davulda Enes Yeldemir gibi yetenekli müzisyenler sahne aldı. Chiara Civello'ya bas gitarda Ameen Salim, piyanoda Domenico Sanna, gitarda Marco Acquarelli ve davulda Stefano Costanzo eşlik etti.

Konsere katılan müzikseverleri selamlayan Civello, İstanbul’un kendisi için en sevdiği şehirlerden biri olduğunu belirtti. "Zamana rağmen kutlanacak çok şey var. Müzik, beni iyileştiren şeylerden biri. 10 yıl önce yeniden yorumlamaya karar verdiğim, İtalyan repertuvarının bir parçası olan, sonsuz ve güzel bir hazine olan bazı şarkıları dinlemek için buradayız," dedi. Konser boyunca izleyiciler büyük bir coşku ile ona eşlik etti.

Chiara Civello Kimdir?

İtalyan müzisyenin ilk albümü Last Quarter Moon, 2005’te yayımlandığında büyük takdir topladı. Sanatçı, bu albümün şarkılarını yazarken James Taylor'ın October Road albümünde geri vokalleri üstlenerek, Tony Bennett ile düet yaptı. İlk albümünden sonra ise pop, caz, kabare ve Latin müziğinden oluşan geniş bir yelpazede kariyerine devam etti.

Civello, 2014 yılında yayımladığı Canzoni albümünde İtalyan aşk şarkılarını yorumladı. Gilberto Gil, Ana Carolina, Chico Buarque ve Esperanza Spalding gibi ünlü sanatçılarla düetler gerçekleştirdi. Bu albümle İtalyan melodilerini caz, soul ve bossa nova ile harmanlayan Civello, albümün 10. yılını yeni şarkılara ve şarkıların İngilizce versiyonlarına yer verdiği Canzoni Deluxe Edition albümüyle kutladı.

İstanbul Caz Festivali Devam Ediyor

32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Festival kapsamında Jazzmeia Horn, 7 Temmuz’da; Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello, 8 Temmuz’da Swissotel’de; Brezilyalı sanatçı Roge, 9 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda sahne alacak.

Aynı sahnede Meltem Ege ve Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick, 10 Temmuz’daHilton İstanbul Bosphorus’ta bir araya gelecek. Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz’da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında, 13 Temmuz’da Caz Vapuru dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Festivalin "Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz’da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA...

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" kapsamında İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde konser verdi.

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA...

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" kapsamında İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde konser verdi.

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