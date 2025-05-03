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Chicago'da 6 Yaşındaki Filistinli Çocuğun Katiline 53 Yıl Hapis Cezası

Chicago'da 6 yaşındaki Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'yi öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 00:50
Chicago'da 6 Yaşındaki Filistinli Çocuğun Katiline 53 Yıl Hapis Cezası

Chicago'da Müslüman Çocuğun Cinayeti: 53 Yıl Hapis

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume'yi 26 bıçak darbesiyle öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararını Verdi

Chicago'da görülen davada, 2023 yılında yaşanan trajik olaya ilişkin mahkeme hükmünü açıkladı. Jüri, Czuba'yı cinayet ve nefret suçlarından suçlu buldu ve 53 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, savunma ekibinin "Czuba'nın adil yargılanmadığı" yönündeki itirazını da reddetti.

Olayın Detayları

Olay, 14 Ekim 2023'te Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde meydana geldi. 71 yaşındaki ev sahibi Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırdı. Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ile İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edildi.

Wadea'nın Anısına Sadakat

Wadea, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirirken, annesinin durumu ağıır olarak bildirildi. Wadea'nın babası Oday Al-Fayoume, olayın birinci yılında yaptığı açıklamada, "O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum, onu görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum." dedi. Al-Fayoume, Czuba'nın dışında medyayı, İsrail'i ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ı da suçlamış, Biden'ın 7 Ekim'den sonraki açıklamalarının Czuba'yı saldırıya teşvik ettiğini savunmuştu.

Cezanın Gözden Geçirilmesi Talebi

Savunma tarafı, cezanın yeniden gözden geçirilmesi için başvuruda bulundu. Bu duruşmanın 7 Mayıs'ta yapılacağı aktarılmıştır.

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı...

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume'yi 26 bıçak darbesiyle öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Will İlçe Adliyesi'nde görülen davaya Wadea'nın babası Oday Al-Fayoume (ortada) ve ailesi katıldı.

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı...

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume'yi 26 bıçak darbesiyle öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Will İlçe Adliyesi'nde görülen davaya Wadea'nın babası Oday Al-Fayoume (ortada) ve ailesi katıldı.

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