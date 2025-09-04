DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

CHP 102. Kuruluş Yılında Ankara'da Eş Zamanlı Basın Açıklaması

CHP, 102. kuruluş yıldönümünde Ankara İl Başkanlığı önünde, 81 ilde eş zamanlı ortak basın açıklaması düzenledi; Durali Bozkurt mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:06
CHP 102. Kuruluş Yılında Ankara'da Eş Zamanlı Basın Açıklaması

CHP 102. kuruluş yıldönümünde Ankara'da basın açıklaması

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Eş zamanlı ortak açıklama ve Durali Bozkurt'un mesajı

81 ilde eş zamanlı yapılan ortak basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın kendileri için "yok" hükmünde olduğunu söyledi.

Bozkurt, partinin siyasi mücadelesini kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisinin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi sorumluluk ve gelecek mesajı

CHP'nin tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini, çalınmadık kapı bırakmadıklarını aktaran Bozkurt, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla, ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması...

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı. CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, 81 ilde eş zamanlı yapılan ortak basın açıklamasını okudu.

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor