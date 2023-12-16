CHP, 226 belediye başkan adaylarını duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi meclisinin toplanılmasıyla beraber iller üzerindeki adaylar yayınlandı. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın yer aldığı 226 belediye başkan adayı açıklandı. İşte 31 Mart 2024 CHP seçim adayları...

CHP, 226 belediye başkan adaylarını duyurdu
Yayın Tarihi:

Yerel seçimlere az bir zaman kala CHP tarafından illerin adayları açıklandı. İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar yeniden aday gösterilirken Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey'in adaylıkları da duyuruldu. İşte 31 Mart 2024 CHP adayları haberimizde.

31 MART 2024 CHP ADAYLARI

BELDE ADIYAMAN BESNİ ÇAKIRHÜYÜK RECEP ÇETİN

İLÇE MERKEZİ ADIYAMAN GERGER NAZİM KAYA

İLÇE MERKEZİ ADIYAMAN SİNCİK RAMAZAN ŞAHİN

BELDE ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE ALİ YILMAZ

BELDE ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ VEYSEL KORKMAZ

BELDE AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI ALİ KÖKSAL

BELDE AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA MUSTAFA ÇİMEN

İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ BARIŞ CAN

BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇIKRIK İDRİS ERUSLU

BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER MUSTAFA SATILMIŞ

BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY OSMAN SAĞ

BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ AHMET SÜRGÜ

BELDE AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA BÜLENT ÖNEY

BELDE AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK CEYLAN KOCATÜRK

İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI SELÇUK GÖNÜLLÜ

İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR DAZKIRI İSMAİL TAYLAN

İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR İHSANİYE TUNAY TÜRKMEN

İLÇE MERKEZİ AKSARAY GÜZELYURT RAMAZAN PALA

BELDE AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA ALİ AYDOĞDU

BELDE AKSARAY MERKEZ HELVADERE SÜLEYMAN SEVDİ

BELDE AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR İSMAİL YILMAZ

BELDE AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI ZEKİ TÜRKER

BELDE AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE TAHSİN ÇELİK

İLÇE MERKEZİ AMASYA GÖYNÜCEK MUSA ATILGAN

İLÇE MERKEZİ AMASYA HAMAMÖZÜ HANDAN CANDEMİR AY

İLÇE MERKEZİ AMASYA SULUOVA VEDAT GÜLEK

İLÇE MERKEZİ AMASYA TAŞOVA ÖMER ÖZALP

İLÇE MERKEZİ AMASYA MERZİFON ALP KARGI

BÜYÜKŞEHİR ANKARA BÜYÜKŞEHİR MANSUR YAVAŞ

İLÇE MERKEZİ ARDAHAN POSOF ERDEM DEMİRCİ

İLÇE MERKEZİ ARDAHAN HANAK AYHAN BÜYÜKKAYA

İLÇE MERKEZİ ARTVİN BORÇKA ERCAN ORHAN

İLÇE MERKEZİ ARTVİN MURGUL MEHMET YILDIRIM

BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR AHMET AKIN

İL MERKEZİ BAYBURT MERKEZ KUBİLAY EREL

İLÇE MERKEZİ BİLECİK PAZARYERİ ALİ ŞAHİNOĞLU

İLÇE MERKEZİ BİLECİK İNHİSAR CAFER GÜREL

İLÇE MERKEZİ BİLECİK SÖĞÜT YUSUF SERT

İLÇE MERKEZİ BİTLİS HİZAN CEZAİL AKTAŞ

İLÇE MERKEZİ BOLU GÖYNÜK ALİ ORAL

BELDE BOLU MENGEN GÖKÇESU MEHMET YILMAZ

İLÇE MERKEZİ BOLU SEBEN UYGAR OTURAKDAŞ

İL MERKEZİ BOLU MERKEZ TANJU ÖZCAN

BELDE BOLU MUDURNU TAŞKESTİ YASİN ÖZDEMİR

İLÇE MERKEZİ BURDUR ÇELTİKÇİ MEHMET ŞENGİL

İLÇE MERKEZİ BURDUR BUCAK HÜLYA GÜMÜŞ

İLÇE MERKEZİ BURDUR ÇAVDIR ALİ OKAN YÜCEL

BÜYÜKŞEHİR BURSA BÜYÜKŞEHİR MUSTAFA BOZBEY

BELDE ÇANAKKALE ÇAN TERZİALAN YUSUF KURT

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE AYVACIK MESUT BAYRAM

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE BAYRAMİÇ HASAN CEM ATILGAN

BELDE ÇANAKKALE BİGA KARABİGA SEMİH KIRBAÇ

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE BOZCAADA YAHYA GÖZTEPE

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE ÇAN HARUN ARSLAN

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE EZİNE İRFAN ULUSOY

BELDE ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE ÖZKAN İNCE

BELDE ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK METİN SEMERCİ

BELDE ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY ERDAL DOĞAN

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE LAPSEKİ HASAN KART

İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE YENİCE OLCAY BALCI

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI BAYRAMÖREN AYTEN İNCİKUŞU

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ÇERKEŞ CENGİZ ELVANAĞACI

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ILGAZ MUHARREM LAFCI

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI KORGUN RECEP SARGIN

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI KURŞUNLU CAN TENEKE

İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ŞABANÖZÜ SADIK DÜLGER

İLÇE MERKEZİ DÜZCE GÜMÜŞOVA AHMET ÇEKİÇ

BELDE DÜZCE MERKEZ BEYKÖY EMİNE SATILMIŞ

İLÇE MERKEZİ DÜZCE YIĞILCA ÖNDER ATASOY

BELDE EDİRNE İPSALA ESETÇE İBRAHİM ÖRS

BELDE EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK MUHAMMET ÖRNEK

BELDE EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR TAMER KIRAL

İLÇE MERKEZİ EDİRNE LALAPAŞA ZAFER SEZGİN GELDİ

BELDE EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ GÖKMEN ALTAY

İLÇE MERKEZİ EDİRNE SÜLOĞLU MEHMET ORMANKIRAN

BELDE EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH HÜSEYİN TÜTÜNCÜ

İLÇE MERKEZİ ELAZIĞ KARAKOÇAN MAHMUT OKÇUOĞLU

İLÇE MERKEZİ ELAZIĞ KEBAN AHMET ALAGÖZ

İL MERKEZİ ELAZIĞ MERKEZ COŞKUN ÇAĞLAR DURAN

İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN KEMAH SİNAN KARAALP

İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN KEMALİYE AHMET SEZAİ ERCANTÜRK

İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN ÜZÜMLÜ CEM ÖZKAYA

İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN TERCAN NEJDET KARAHAN

İLÇE MERKEZİ GİRESUN ALUCRA NECATİ KAVUKCU

İLÇE MERKEZİ GİRESUN ÇAMOLUK UĞUR NAZLI

İLÇE MERKEZİ GİRESUN ÇANAKÇI MUSTAFA KUDAL

İLÇE MERKEZİ GİRESUN DERELİ ÖZLEM UZUNER

İLÇE MERKEZİ GİRESUN DOĞANKENT İRFAN TÜFEKCİ

İLÇE MERKEZİ GİRESUN GÜCE AHMET SALİH BAL

İLÇE MERKEZİ GİRESUN KEŞAP METİN ÖZTÜRK

BELDE GİRESUN MERKEZ DUROĞLU YAHYA ÇALCALI

İLÇE MERKEZİ GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR MURAT KÖMBE

BELDE GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR MUSTAFA EYİCE

İLÇE MERKEZİ GİRESUN EYNESİL AHMET LATİF KARADENİZ

İLÇE MERKEZİ GİRESUN GÖRELE HASBİ DEDE

İLÇE MERKEZİ GİRESUN PİRAZİZ HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU

BELDE GÜMÜŞHANE KELKİT ÖBEKTAŞ NECİP SOYDAŞ

İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE KÖSE DURSUN ALİ KESLER

İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE ŞİRAN CÜNEYT KILIÇ

İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE KELKİT HAMİ AYDIN AKKAN

İL MERKEZİ GÜMÜŞHANE MERKEZ BEDRİ AĞAÇ

İLÇE MERKEZİ IĞDIR KARAKOYUNLU CAFER DALGA

BELDE IĞDIR MERKEZ MELEKLİ MURAT BEKEM

BELDE ISPARTA KEÇİBORLU SENİR FERİT DÜNDER

İLÇE MERKEZİ ISPARTA GÖNEN OSMAN KESMEN

İLÇE MERKEZİ ISPARTA YENİŞARBADEMLİ SELAMİ ÖZTAŞ

CHP 31 mart 2024

BÜYÜKŞEHİR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR EKREM İMAMOĞLU

B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN TURAN TEKATLI

B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL

B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ AFŞİN MURAT BOZKURT

BELDE KARABÜK YENİCE YORTAN RAMAZAN ISLAK

İLÇE MERKEZİ KARABÜK SAFRANBOLU ELİF KÖSE

İLÇE MERKEZİ KARABÜK YENİCE ENVER ÖZGÜ

İLÇE MERKEZİ KARAMAN KAZIMKARABEKİR HASİBE KOÇAK

BELDE KARAMAN ERMENEK KAZANCI HAYDAR ÇALIŞKAN

İLÇE MERKEZİ KARAMAN ERMENEK MUSTAFA BOZCU

İL MERKEZİ KARAMAN MERKEZ RECEP SERTÇELİK

BELDE KARS DİGOR DAĞPINAR NURETTİN ALTUĞ

İLÇE MERKEZİ KARS SARIKAMIŞ BÜLENT ARTAÇ

İLÇE MERKEZİ KARS SUSUZ OĞUZ YANTEMUR

İLÇE MERKEZİ KASTAMONU HANÖNÜ ALİ ÖZKAN

İLÇE MERKEZİ KASTAMONU İHSANGAZİ EROL SAĞLIK

İLÇE MERKEZİ KASTAMONU KÜRE ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ

İLÇE MERKEZİ KASTAMONU TAŞKÖPRÜ UFUK CAR

İLÇE MERKEZİ KASTAMONU ARAÇ SATILMIŞ SARIKAYA

B. İLÇE KAYSERİ BÜNYAN İBRAHİM MARZIOĞLU

İLÇE MERKEZİ SİVAS GÜRÜN İLYAS EŞİYOK

İLÇE MERKEZİ SİVAS HAFİK NİZAMETTİN KOÇAK

İLÇE MERKEZİ SİVAS KANGAL MUHİTTİN DEMİR

İLÇE MERKEZİ SİVAS KOYULHİSAR YAŞAR FURTANA

İLÇE MERKEZİ SİVAS ŞARKIŞLA ZEKİ SUBAŞI

BELDE SİVAS ALTINYAYLA DELİİLYAS HAYATİ AKBULUT

BELDE UŞAK SİVASLI PINARBAŞI NACİ AKYÜREK

BELDE UŞAK SİVASLI SELÇİKLER ALİ EZBERCİ

BELDE UŞAK SİVASLI TATAR RAMAZAN DÖNMEZ

BELDE YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY ÖZAY BİBER

BELDE YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE AKIN BÜYÜKTURAN

İLÇE MERKEZİ YALOVA ARMUTLU BEKİR PAMUK

BELDE YALOVA ÇINARCIK KORU KAMİL YAMAN

BELDE YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ ÜMİT KORKMAZ

İLÇE MERKEZİ YALOVA TERMAL SABRİYE SULTAN YALÇIN

BELDE YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI MUSA ÖZTÜRK

İLÇE MERKEZİ YOZGAT ÇANDIR ALİ RIZA BOR

İLÇE MERKEZİ YOZGAT ÇEKEREK ALİ NACİ KAVCI

İLÇE MERKEZİ YOZGAT KADIŞEHRİ ALİ KIZILKAYA

B. İLÇE KAYSERİ AKKIŞLA MUSTAFA DURSUN

İLÇE MERKEZİ KIRIKKALE ÇELEBİ FAİK KESKİNKILIÇ

BELDE KIRKLARELİ BABAESKİ KARAHALİL AYKUT YAKUT

BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY MUSTAFA ALTINTAŞ

BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ERTUĞRUL ÇAMLICA

BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ BİROL ÖZBAY

BELDE KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI UFUK İN

BELDE KIRKLARELİ MERKEZ ÜSKÜP HALİL ÇALLI

İLÇE MERKEZİ KIRKLARELİ VİZE ERCAN ÖZALP

İLÇE MERKEZİ KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI METE AYDIN

İLÇE MERKEZİ KIRŞEHİR AKPINAR ŞÜKRÜ TURGUT

İLÇE MERKEZİ KİLİS POLATELİ ALİ KOYUNCU

İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA ASLANAPA TUNCAY TUNÇER

İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA DOMANİÇ ENGİN UYSAL

İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA EMET DEVRİM SAMSAR

İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA GEDİZ ERDOĞAN DİRİCAN

İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA TAVŞANLI SERKAN KILIÇ

B. İLÇE MARDİN MAZIDAĞI ADEM DENLİ

B. İLÇE MARDİN NUSAYBİN MEHMET DOĞAN

B. İLÇE MARDİN SAVUR İSMAİL OKTAY

B. İLÇE MARDİN YEŞİLLİ HALİL ÇOKAN

İLÇE MERKEZİ NEVŞEHİR ACIGÖL KEMAL AYTEKİN

BELDE NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE MUSTAFA EMİN GÜNEY

BELDE NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI YAKUP TURHAN

BELDE NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY ERTUĞRUL ÖZTÜRK

İL MERKEZİ NEVŞEHİR MERKEZ MEHMET BİLGİN

BELDE NİĞDE ÇİFTLİK BOZKÖY MUAMMER ÇELİKBAŞ

BELDE NİĞDE MERKEZ EDİKLİ MUSTAFA YILDIZER

BELDE NİĞDE MERKEZ HACIABDULLAH EROL DABAN

BELDE NİĞDE MERKEZ KONAKLI DERVİŞ KAR

BELDE NİĞDE MERKEZ ORHANLI ZENNUN KILIÇ

BELDE NİĞDE BOR BAHÇELİ ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU

BELDE NİĞDE BOR KEMERHİSAR RAMAZAN OYA

BELDE NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI MEHMET AKPINAR

İLÇE MERKEZİ NİĞDE ÇİFTLİK ARİF ÇAKIL

BELDE NİĞDE MERKEZ AKTAŞ YAŞAR ÇAMUR

BELDE NİĞDE MERKEZ ALAY YUSUF AKDEMİR

BELDE NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ADEM ŞAHİN

BELDE NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE İRFAN AKGÜMÜŞ

B. İLÇE ORDU ALTINORDU ULAŞ TEPE

B. İLÇE ORDU KABADÜZ MUSTAFA OKUTAN

B. İLÇE ORDU KUMRU ŞENOL ÖZDEN

B. İLÇE ORDU MESUDİYE OLGAY ÜNALAN

İLÇE MERKEZİ OSMANİYE HASANBEYLİ ERDOĞAN BORAN

BELDE OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN İBRAHİM DEMİRCİ

İLÇE MERKEZİ OSMANİYE TOPRAKKALE RECEP AYDEDE

BELDE OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ MUSTAFA DONBALOĞLU

İLÇE MERKEZİ RİZE FINDIKLI ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU

B. İLÇE SAKARYA ERENLER LEVENT ŞENER

B. İLÇE SAKARYA FERİZLİ ÖNDER BAHAR

B. İLÇE SAKARYA PAMUKOVA ECE SÖYLER

B. İLÇE SAKARYA SAPANCA NİHAT ARDA ŞAHİN

B. İLÇE SAMSUN ASARCIK ALİ ALTUNDAL

B. İLÇE SAMSUN AYVACIK ZEYNEP TÖRE

B. İLÇE SAMSUN CANİK ÖZLER YILMAZ

B. İLÇE SAMSUN ONDOKUZMAYIS YAKUP KONUŞ

B. İLÇE SAMSUN SALIPAZARI AYHAN YAZAR

B. İLÇE SAMSUN YAKAKENT BURHAN BAYRAKDAR

İLÇE MERKEZİ SİNOP BOYABAT AYŞE MELEK GÜNAL

İLÇE MERKEZİ SİNOP DİKMEN REMZİ AY

İLÇE MERKEZİ SİNOP TÜRKELİ ÜMÜT DEMİR

İLÇE MERKEZİ SİVAS AKINCILAR CAFER KUZU

İLÇE MERKEZİ SİVAS ALTINYAYLA ERHAN ATALAY

İLÇE MERKEZİ YOZGAT SARAYKENT RAMAZAN YALÇIN

BELDE YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP ALİ SONKUR

İLÇE MERKEZİ YOZGAT SARIKAYA BERKAY ALPSALMIŞ

İLÇE MERKEZİ YOZGAT SORGUN SALİH SOYSAL

İLÇE MERKEZİ YOZGAT ŞEFAATLİ ŞERİFE KILIÇ

BELDE YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU OKAN YAŞAR ELBAŞI

BELDE ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ MURAT ÇAKIR

BELDE ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK HASAN ŞEKER

İLÇE MERKEZİ ZONGULDAK ALAPLI NURİ TEKİN

BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU ÇETİN VERİM

BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE İSMAİL İNAM

BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ALİM GENÇ

İLÇE MERKEZİ ZONGULDAK ÇAYCUMA BÜLENT KANTARCI

BELDE ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ MUSTAFA AYDIN

BELDE ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI OKTAY ALBUZ

BELDE ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI ADNAN AKGÜN

BELDE ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU FIRAT KABADAYI

BELDE ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN MUSTAFA KALAYCI

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