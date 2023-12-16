CHP, 226 belediye başkan adaylarını duyurdu
Cumhuriyet Halk Partisi meclisinin toplanılmasıyla beraber iller üzerindeki adaylar yayınlandı. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın yer aldığı 226 belediye başkan adayı açıklandı. İşte 31 Mart 2024 CHP seçim adayları...
Yerel seçimlere az bir zaman kala CHP tarafından illerin adayları açıklandı. İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar yeniden aday gösterilirken Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey'in adaylıkları da duyuruldu. İşte 31 Mart 2024 CHP adayları haberimizde.
31 MART 2024 CHP ADAYLARI
BELDE ADIYAMAN BESNİ ÇAKIRHÜYÜK RECEP ÇETİN
İLÇE MERKEZİ ADIYAMAN GERGER NAZİM KAYA
İLÇE MERKEZİ ADIYAMAN SİNCİK RAMAZAN ŞAHİN
BELDE ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE ALİ YILMAZ
BELDE ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ VEYSEL KORKMAZ
BELDE AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI ALİ KÖKSAL
BELDE AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA MUSTAFA ÇİMEN
İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ BARIŞ CAN
BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇIKRIK İDRİS ERUSLU
BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER MUSTAFA SATILMIŞ
BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY OSMAN SAĞ
BELDE AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ AHMET SÜRGÜ
BELDE AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA BÜLENT ÖNEY
BELDE AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK CEYLAN KOCATÜRK
İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI SELÇUK GÖNÜLLÜ
İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR DAZKIRI İSMAİL TAYLAN
İLÇE MERKEZİ AFYONKARAHİSAR İHSANİYE TUNAY TÜRKMEN
İLÇE MERKEZİ AKSARAY GÜZELYURT RAMAZAN PALA
BELDE AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA ALİ AYDOĞDU
BELDE AKSARAY MERKEZ HELVADERE SÜLEYMAN SEVDİ
BELDE AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR İSMAİL YILMAZ
BELDE AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI ZEKİ TÜRKER
BELDE AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE TAHSİN ÇELİK
İLÇE MERKEZİ AMASYA GÖYNÜCEK MUSA ATILGAN
İLÇE MERKEZİ AMASYA HAMAMÖZÜ HANDAN CANDEMİR AY
İLÇE MERKEZİ AMASYA SULUOVA VEDAT GÜLEK
İLÇE MERKEZİ AMASYA TAŞOVA ÖMER ÖZALP
İLÇE MERKEZİ AMASYA MERZİFON ALP KARGI
BÜYÜKŞEHİR ANKARA BÜYÜKŞEHİR MANSUR YAVAŞ
İLÇE MERKEZİ ARDAHAN POSOF ERDEM DEMİRCİ
İLÇE MERKEZİ ARDAHAN HANAK AYHAN BÜYÜKKAYA
İLÇE MERKEZİ ARTVİN BORÇKA ERCAN ORHAN
İLÇE MERKEZİ ARTVİN MURGUL MEHMET YILDIRIM
BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR AHMET AKIN
İL MERKEZİ BAYBURT MERKEZ KUBİLAY EREL
İLÇE MERKEZİ BİLECİK PAZARYERİ ALİ ŞAHİNOĞLU
İLÇE MERKEZİ BİLECİK İNHİSAR CAFER GÜREL
İLÇE MERKEZİ BİLECİK SÖĞÜT YUSUF SERT
İLÇE MERKEZİ BİTLİS HİZAN CEZAİL AKTAŞ
İLÇE MERKEZİ BOLU GÖYNÜK ALİ ORAL
BELDE BOLU MENGEN GÖKÇESU MEHMET YILMAZ
İLÇE MERKEZİ BOLU SEBEN UYGAR OTURAKDAŞ
İL MERKEZİ BOLU MERKEZ TANJU ÖZCAN
BELDE BOLU MUDURNU TAŞKESTİ YASİN ÖZDEMİR
İLÇE MERKEZİ BURDUR ÇELTİKÇİ MEHMET ŞENGİL
İLÇE MERKEZİ BURDUR BUCAK HÜLYA GÜMÜŞ
İLÇE MERKEZİ BURDUR ÇAVDIR ALİ OKAN YÜCEL
BÜYÜKŞEHİR BURSA BÜYÜKŞEHİR MUSTAFA BOZBEY
BELDE ÇANAKKALE ÇAN TERZİALAN YUSUF KURT
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE AYVACIK MESUT BAYRAM
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE BAYRAMİÇ HASAN CEM ATILGAN
BELDE ÇANAKKALE BİGA KARABİGA SEMİH KIRBAÇ
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE BOZCAADA YAHYA GÖZTEPE
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE ÇAN HARUN ARSLAN
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE EZİNE İRFAN ULUSOY
BELDE ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE ÖZKAN İNCE
BELDE ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK METİN SEMERCİ
BELDE ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY ERDAL DOĞAN
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE LAPSEKİ HASAN KART
İLÇE MERKEZİ ÇANAKKALE YENİCE OLCAY BALCI
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI BAYRAMÖREN AYTEN İNCİKUŞU
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ÇERKEŞ CENGİZ ELVANAĞACI
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ILGAZ MUHARREM LAFCI
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI KORGUN RECEP SARGIN
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI KURŞUNLU CAN TENEKE
İLÇE MERKEZİ ÇANKIRI ŞABANÖZÜ SADIK DÜLGER
İLÇE MERKEZİ DÜZCE GÜMÜŞOVA AHMET ÇEKİÇ
BELDE DÜZCE MERKEZ BEYKÖY EMİNE SATILMIŞ
İLÇE MERKEZİ DÜZCE YIĞILCA ÖNDER ATASOY
BELDE EDİRNE İPSALA ESETÇE İBRAHİM ÖRS
BELDE EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK MUHAMMET ÖRNEK
BELDE EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR TAMER KIRAL
İLÇE MERKEZİ EDİRNE LALAPAŞA ZAFER SEZGİN GELDİ
BELDE EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ GÖKMEN ALTAY
İLÇE MERKEZİ EDİRNE SÜLOĞLU MEHMET ORMANKIRAN
BELDE EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
İLÇE MERKEZİ ELAZIĞ KARAKOÇAN MAHMUT OKÇUOĞLU
İLÇE MERKEZİ ELAZIĞ KEBAN AHMET ALAGÖZ
İL MERKEZİ ELAZIĞ MERKEZ COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN KEMAH SİNAN KARAALP
İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN KEMALİYE AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN ÜZÜMLÜ CEM ÖZKAYA
İLÇE MERKEZİ ERZİNCAN TERCAN NEJDET KARAHAN
İLÇE MERKEZİ GİRESUN ALUCRA NECATİ KAVUKCU
İLÇE MERKEZİ GİRESUN ÇAMOLUK UĞUR NAZLI
İLÇE MERKEZİ GİRESUN ÇANAKÇI MUSTAFA KUDAL
İLÇE MERKEZİ GİRESUN DERELİ ÖZLEM UZUNER
İLÇE MERKEZİ GİRESUN DOĞANKENT İRFAN TÜFEKCİ
İLÇE MERKEZİ GİRESUN GÜCE AHMET SALİH BAL
İLÇE MERKEZİ GİRESUN KEŞAP METİN ÖZTÜRK
BELDE GİRESUN MERKEZ DUROĞLU YAHYA ÇALCALI
İLÇE MERKEZİ GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR MURAT KÖMBE
BELDE GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR MUSTAFA EYİCE
İLÇE MERKEZİ GİRESUN EYNESİL AHMET LATİF KARADENİZ
İLÇE MERKEZİ GİRESUN GÖRELE HASBİ DEDE
İLÇE MERKEZİ GİRESUN PİRAZİZ HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
BELDE GÜMÜŞHANE KELKİT ÖBEKTAŞ NECİP SOYDAŞ
İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE KÖSE DURSUN ALİ KESLER
İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE ŞİRAN CÜNEYT KILIÇ
İLÇE MERKEZİ GÜMÜŞHANE KELKİT HAMİ AYDIN AKKAN
İL MERKEZİ GÜMÜŞHANE MERKEZ BEDRİ AĞAÇ
İLÇE MERKEZİ IĞDIR KARAKOYUNLU CAFER DALGA
BELDE IĞDIR MERKEZ MELEKLİ MURAT BEKEM
BELDE ISPARTA KEÇİBORLU SENİR FERİT DÜNDER
İLÇE MERKEZİ ISPARTA GÖNEN OSMAN KESMEN
İLÇE MERKEZİ ISPARTA YENİŞARBADEMLİ SELAMİ ÖZTAŞ
BÜYÜKŞEHİR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR EKREM İMAMOĞLU
B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN TURAN TEKATLI
B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
B. İLÇE KAHRAMANMARAŞ AFŞİN MURAT BOZKURT
BELDE KARABÜK YENİCE YORTAN RAMAZAN ISLAK
İLÇE MERKEZİ KARABÜK SAFRANBOLU ELİF KÖSE
İLÇE MERKEZİ KARABÜK YENİCE ENVER ÖZGÜ
İLÇE MERKEZİ KARAMAN KAZIMKARABEKİR HASİBE KOÇAK
BELDE KARAMAN ERMENEK KAZANCI HAYDAR ÇALIŞKAN
İLÇE MERKEZİ KARAMAN ERMENEK MUSTAFA BOZCU
İL MERKEZİ KARAMAN MERKEZ RECEP SERTÇELİK
BELDE KARS DİGOR DAĞPINAR NURETTİN ALTUĞ
İLÇE MERKEZİ KARS SARIKAMIŞ BÜLENT ARTAÇ
İLÇE MERKEZİ KARS SUSUZ OĞUZ YANTEMUR
İLÇE MERKEZİ KASTAMONU HANÖNÜ ALİ ÖZKAN
İLÇE MERKEZİ KASTAMONU İHSANGAZİ EROL SAĞLIK
İLÇE MERKEZİ KASTAMONU KÜRE ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
İLÇE MERKEZİ KASTAMONU TAŞKÖPRÜ UFUK CAR
İLÇE MERKEZİ KASTAMONU ARAÇ SATILMIŞ SARIKAYA
B. İLÇE KAYSERİ BÜNYAN İBRAHİM MARZIOĞLU
İLÇE MERKEZİ SİVAS GÜRÜN İLYAS EŞİYOK
İLÇE MERKEZİ SİVAS HAFİK NİZAMETTİN KOÇAK
İLÇE MERKEZİ SİVAS KANGAL MUHİTTİN DEMİR
İLÇE MERKEZİ SİVAS KOYULHİSAR YAŞAR FURTANA
İLÇE MERKEZİ SİVAS ŞARKIŞLA ZEKİ SUBAŞI
BELDE SİVAS ALTINYAYLA DELİİLYAS HAYATİ AKBULUT
BELDE UŞAK SİVASLI PINARBAŞI NACİ AKYÜREK
BELDE UŞAK SİVASLI SELÇİKLER ALİ EZBERCİ
BELDE UŞAK SİVASLI TATAR RAMAZAN DÖNMEZ
BELDE YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY ÖZAY BİBER
BELDE YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE AKIN BÜYÜKTURAN
İLÇE MERKEZİ YALOVA ARMUTLU BEKİR PAMUK
BELDE YALOVA ÇINARCIK KORU KAMİL YAMAN
BELDE YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ ÜMİT KORKMAZ
İLÇE MERKEZİ YALOVA TERMAL SABRİYE SULTAN YALÇIN
BELDE YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI MUSA ÖZTÜRK
İLÇE MERKEZİ YOZGAT ÇANDIR ALİ RIZA BOR
İLÇE MERKEZİ YOZGAT ÇEKEREK ALİ NACİ KAVCI
İLÇE MERKEZİ YOZGAT KADIŞEHRİ ALİ KIZILKAYA
B. İLÇE KAYSERİ AKKIŞLA MUSTAFA DURSUN
İLÇE MERKEZİ KIRIKKALE ÇELEBİ FAİK KESKİNKILIÇ
BELDE KIRKLARELİ BABAESKİ KARAHALİL AYKUT YAKUT
BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY MUSTAFA ALTINTAŞ
BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ERTUĞRUL ÇAMLICA
BELDE KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ BİROL ÖZBAY
BELDE KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI UFUK İN
BELDE KIRKLARELİ MERKEZ ÜSKÜP HALİL ÇALLI
İLÇE MERKEZİ KIRKLARELİ VİZE ERCAN ÖZALP
İLÇE MERKEZİ KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI METE AYDIN
İLÇE MERKEZİ KIRŞEHİR AKPINAR ŞÜKRÜ TURGUT
İLÇE MERKEZİ KİLİS POLATELİ ALİ KOYUNCU
İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA ASLANAPA TUNCAY TUNÇER
İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA DOMANİÇ ENGİN UYSAL
İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA EMET DEVRİM SAMSAR
İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA GEDİZ ERDOĞAN DİRİCAN
İLÇE MERKEZİ KÜTAHYA TAVŞANLI SERKAN KILIÇ
B. İLÇE MARDİN MAZIDAĞI ADEM DENLİ
B. İLÇE MARDİN NUSAYBİN MEHMET DOĞAN
B. İLÇE MARDİN SAVUR İSMAİL OKTAY
B. İLÇE MARDİN YEŞİLLİ HALİL ÇOKAN
İLÇE MERKEZİ NEVŞEHİR ACIGÖL KEMAL AYTEKİN
BELDE NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE MUSTAFA EMİN GÜNEY
BELDE NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI YAKUP TURHAN
BELDE NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY ERTUĞRUL ÖZTÜRK
İL MERKEZİ NEVŞEHİR MERKEZ MEHMET BİLGİN
BELDE NİĞDE ÇİFTLİK BOZKÖY MUAMMER ÇELİKBAŞ
BELDE NİĞDE MERKEZ EDİKLİ MUSTAFA YILDIZER
BELDE NİĞDE MERKEZ HACIABDULLAH EROL DABAN
BELDE NİĞDE MERKEZ KONAKLI DERVİŞ KAR
BELDE NİĞDE MERKEZ ORHANLI ZENNUN KILIÇ
BELDE NİĞDE BOR BAHÇELİ ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
BELDE NİĞDE BOR KEMERHİSAR RAMAZAN OYA
BELDE NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI MEHMET AKPINAR
İLÇE MERKEZİ NİĞDE ÇİFTLİK ARİF ÇAKIL
BELDE NİĞDE MERKEZ AKTAŞ YAŞAR ÇAMUR
BELDE NİĞDE MERKEZ ALAY YUSUF AKDEMİR
BELDE NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI ADEM ŞAHİN
BELDE NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE İRFAN AKGÜMÜŞ
B. İLÇE ORDU ALTINORDU ULAŞ TEPE
B. İLÇE ORDU KABADÜZ MUSTAFA OKUTAN
B. İLÇE ORDU KUMRU ŞENOL ÖZDEN
B. İLÇE ORDU MESUDİYE OLGAY ÜNALAN
İLÇE MERKEZİ OSMANİYE HASANBEYLİ ERDOĞAN BORAN
BELDE OSMANİYE TOPRAKKALE TÜRKMEN İBRAHİM DEMİRCİ
İLÇE MERKEZİ OSMANİYE TOPRAKKALE RECEP AYDEDE
BELDE OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ MUSTAFA DONBALOĞLU
İLÇE MERKEZİ RİZE FINDIKLI ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
B. İLÇE SAKARYA ERENLER LEVENT ŞENER
B. İLÇE SAKARYA FERİZLİ ÖNDER BAHAR
B. İLÇE SAKARYA PAMUKOVA ECE SÖYLER
B. İLÇE SAKARYA SAPANCA NİHAT ARDA ŞAHİN
B. İLÇE SAMSUN ASARCIK ALİ ALTUNDAL
B. İLÇE SAMSUN AYVACIK ZEYNEP TÖRE
B. İLÇE SAMSUN CANİK ÖZLER YILMAZ
B. İLÇE SAMSUN ONDOKUZMAYIS YAKUP KONUŞ
B. İLÇE SAMSUN SALIPAZARI AYHAN YAZAR
B. İLÇE SAMSUN YAKAKENT BURHAN BAYRAKDAR
İLÇE MERKEZİ SİNOP BOYABAT AYŞE MELEK GÜNAL
İLÇE MERKEZİ SİNOP DİKMEN REMZİ AY
İLÇE MERKEZİ SİNOP TÜRKELİ ÜMÜT DEMİR
İLÇE MERKEZİ SİVAS AKINCILAR CAFER KUZU
İLÇE MERKEZİ SİVAS ALTINYAYLA ERHAN ATALAY
İLÇE MERKEZİ YOZGAT SARAYKENT RAMAZAN YALÇIN
BELDE YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP ALİ SONKUR
İLÇE MERKEZİ YOZGAT SARIKAYA BERKAY ALPSALMIŞ
İLÇE MERKEZİ YOZGAT SORGUN SALİH SOYSAL
İLÇE MERKEZİ YOZGAT ŞEFAATLİ ŞERİFE KILIÇ
BELDE YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU OKAN YAŞAR ELBAŞI
BELDE ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ MURAT ÇAKIR
BELDE ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK HASAN ŞEKER
İLÇE MERKEZİ ZONGULDAK ALAPLI NURİ TEKİN
BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU ÇETİN VERİM
BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE İSMAİL İNAM
BELDE ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ALİM GENÇ
İLÇE MERKEZİ ZONGULDAK ÇAYCUMA BÜLENT KANTARCI
BELDE ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ MUSTAFA AYDIN
BELDE ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI OKTAY ALBUZ
BELDE ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI ADNAN AKGÜN
BELDE ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU FIRAT KABADAYI
BELDE ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN MUSTAFA KALAYCI