DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,3%
ALTIN
2.962,79 -0,25%
BITCOIN
3.317.656,9 -0,71%

CHP, Balıkesir'deki Fabrika Patlaması İçin Heyet Görevlendirdi

CHP, Balıkesir'deki patlamayla ilgili Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında bir heyet oluşturdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:53
CHP, Balıkesir'deki Fabrika Patlaması İçin Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama olayına ilişkin bir heyet görevlendirdi. Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, heyet Ensar Aytekin liderliğinde oluşturuldu.

Heyette; Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer alıyor.

CHP heyeti, bugün patlamanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylı bilgi alacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi
2
Çin'de 30 Kişiyi Yaralayan Saldırgan İdam Cezasına Çarptırıldı
3
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
4
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi İslam Karşıtı Varlığıyla Dikkat Çekti
5
Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı
7
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!