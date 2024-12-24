CHP, Balıkesir'deki Fabrika Patlaması İçin Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama olayına ilişkin bir heyet görevlendirdi. Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, heyet Ensar Aytekin liderliğinde oluşturuldu.

Heyette; Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer alıyor.

CHP heyeti, bugün patlamanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylı bilgi alacak.