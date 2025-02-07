CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Hazırlıkları Devam Ediyor

CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Süreci Başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında, 2024 genel seçimlerinde göstereceği cumhurbaşkanı adayı için planlanan ön seçimin detaylarını netleştirecek. Bu önemli toplantıda, öne çıkan başlıklar arasında, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve seçim sürecinin nasıl yürütüleceği yer alıyor.

Ön Seçim Tarihleri ve Süreç

Alınan bilgilere göre, Özgür Özel liderliğindeki CHP, ön seçim çalışmalarını mart sonu veya en geç nisanın ilk haftası içinde tamamlamayı planlıyor. Bu süreç, yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. PM toplantısında ön seçimin detaylarının yanı sıra, seçimde kullanılacak yöntemler ve kriterler de masaya yatırılacak.

Sandıkların Kurulması ve Oy Pusulaları

Toplantıda, CHP üyelerinin cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için nasıl oy kullanacakları da görüşülecek. Bu bağlamda, il ve ilçe merkezlerinde sandıkların kurulması, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerdeki sistemin benzerini uygulama planları yapıldığı öğrenildi. Parti tarafından hazırlanacak mühürlü oy pusulaları ve zarflarının kullanılması düşünülüyor.

Adaylık Başvuruları ve Destek Koşulu

Ön seçim sürecinde, adaylık başvurusu yapacak kişilerin parti organlarından destek almasının gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede cumhurbaşkanı adaylığı için yarışacak isimlerin sayısının makul seviyede tutulması hedefleniyor.

Parti Meclisi Toplantısında Diğer Konular

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Tuzla Piyade Okulu'ndan uzaklaştırılan teğmenlerin tazminatları ile ilgili de önemli duyurular yaptı. Bu konunun da PM toplantısında ele alınacağı ve nasıl bir yol izleneceği tartışılacak.