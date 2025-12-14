CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belirlendi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hükümet Programı hazırlıkları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu oluşturuldu. Parti içindeki iki yıllık gölge bakanlık yapılanması ve parti programı çalışmalarının tamamlanmasının ardından CAO, bakanlık takibi ve denetiminin ötesinde yeni ve icracı bir yapıya dönüştürüldü.
CAO bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla kurulan Yürütme Kurulu, politika üretim süreçlerine yön verecek isimlerden oluştu.
CAO Yürütme Kurulu üyeleri
Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz
Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun
Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale
Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç
Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota
İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan
Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen
Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş
Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek
Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala
Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe
Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu
Ticaret Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün
Koordinasyon Kurulu
CAO'nun politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonu ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla kurulan Koordinasyon Kurulu'nda Bülent Tezcan (Genel Koordinatör), Emine Uçak ve Ece Güner görev alıyor.
Listede yer alan Atilla Kezek ve Sencer Solakoğlu, parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki isim olarak bildirildi.
Toplantı takvimi
CAO Yürütme Kurulu, iki haftada bir Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. Kurulun ilk toplantısı 16 Aralık Salı günü saat 13.30da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE 'HÜKÜMET PROGRAMI' HAZIRLIKLARININ BAŞLAMASI ÜZERİNE BAKANLIKLARIN TAKİBİ VE DENETİMİ İLE SINIRLI KALMAYACAK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ (CAO) YÜRÜTME KURULU LİSTESİ DUYURULDU.