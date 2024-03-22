CHP'de tartışmalar devam ediyor: Hatay adayı Lütfü Savaş sahneden böyle itildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay'da yaşanan adaylık krizi sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkının tepkisini çeken mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesiyle parti içinde ve seçmenler arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Tartışmaların ortasında kalan Savaş'a yönelik tepkiler, CHP lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmeye yetmedi. Parti, Hatay'da aday bulunamayınca Lütfü Savaş ismini yeniden tercih etti.





Sahne Saldırısında Lütfü Savaş Yaralandı

Seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde vatandaşlarla buluşan Lütfü Savaş, konuşması sırasında bir saldırıya uğradı. Sahneye çıkan bir kişi tarafından itilerek sahneden aşağı düşürülen Savaş, yere düştü. Ancak saldırgan, diğer partililer tarafından engellendi ve Savaş'ın durumu hemen kontrol altına alındı.

İşte o anlar;



Hatay’da konuşma yapan Lütfü Savaş kürsüden aşağı atıldı

Şans eseri yaralanmaktan kurtulan Savaş'ın, saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.