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CHP'den Ankara'da 'Özgürlük ve Adalet Buluşması'

CHP, Ankara'da 'Özgürlük ve Adalet Buluşması' mitingi düzenleyerek adalet talebini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 00:04
CHP'den Ankara'da 'Özgürlük ve Adalet Buluşması'

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması" adı altında büyük bir miting düzenledi.

Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Mansur Yavaş, buraya adalet ve hukuk arayışının yanı sıra İmamoğlu'na destek olmak için toplandıklarını vurguladı. Yavaş, yargı sürecindeki usulsüzlükleri eleştirerek, "Hukukun askıya alındığı bir ortamda yaşıyoruz. Tutuklu yargılamalar kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

"Neden tutuklu yargılıyorsunuz, masumiyet esastır," diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Ekrem Başkan hala tutuklu, seçilmiş belediye başkanları tutuklu, gençler tutuklu, Ümit Özdağ hala tutuklu. Ümit Özdağ'ın ceza almaz ama ceza alsa bile fazlasıyla yatmış durumda. Neyi yargılayacaksınız? Suç örgütü lideri diye Ekrem Başkan'a ait her şey yasaklanıyor. Peki, suç örgütü nasıl olur? Mahkeme kararı ile. Yargıtay'ca tasdik edildikten sonra bir insanın suç örgütüne üye olduğu anlaşılır. Savcının böyle bir iddiayı ortaya atma yetkisi yok."

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması"...

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenlendi. Mitinge CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) ve partililer katıldı. Yavaş, mitingde konuşma yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması"...

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenlendi. Mitinge CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) ve partililer katıldı. Yavaş, mitingde konuşma yaptı.

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