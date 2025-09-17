CHP'den AYM'ye 7554 Başvurusu: Zeytinlikler, Meralar ve Ormanlar İçin Yürütmeyi Durdurma Talebi

CHP, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un zeytinlik, mera ve orman alanlarını madencilik faaliyetlerine açtığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda yürürlüğün durdurulması ve kanunun iptali istendi.

Kimler imza attı?

Başvuru dilekçesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından; Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Deva Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti ve bazı bağımsız milletvekillerinin imzalarıyla AYM'ye sunuldu.

Gerekçe ve talepler

Günaydın, kanunun zeytinlik alanlara, meralara, ormanlara, tarım alanlarına ve tüm ekosisteme büyük bir saldırı olduğunu belirtti. TBMM'de kanunun kabul edildiğini, buna rağmen tüm çabalarına rağmen engellenemediğini söyledi.

Günaydın şu ifadeleri kullandı: "Çünkü Cumhur İttifakı dışında bulunan bütün siyasal partiler, Mecliste temsil edilen tüm siyasal partiler birlikte AYM önündeyiz ve bu iptal davasına birlikte imza attık."

Başvurunun yaklaşık 260 milletvekili tarafından yapıldığını aktaran Günaydın, yasayla getirilen düzenlemenin sadece Akbelen ve Milas'ı hedef almadığını; Türkiye'deki tüm zeytinlikler, meralar ve orman alanlarının sermayenin kuralsız müdahalesine açıldığını, ayrıca acele kamulaştırma yetkisinin her alana yayıldığını savundu.

Günaydın, kanunla birlikte artık birçok alanda ÇED alınmadan madencilik yapılabileceğini ve yenilenebilir enerji tesisleri kurulabileceğini belirterek, AYM'den önce yürütmeyi durdurma sonra da iptal kararı vermesini talep etti.

CHP, zeytinlik alanlar, meralar ve ormanların madencilik faaliyetlerine açıldığı gerekçesiyle, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), başvuru sonrası AYM önünde basın açıklamasında bulundu.