CHP'den Ekrem İmamoğlu Adaylığı için 116 İmza

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Önemli Açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Günaydın, 21 Şubat saat 17.00 itibarıyla CHP grubu altında 116 milletvekili arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza verdiğini açıkladı.

Ön Seçim Süreci Devam Ediyor

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ön seçim sürecinin devam ettiğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı mücadele edecek bir aday belirleyeceğiz. 116 milletvekili imzası ile süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

İmza ve Başvuruların Durumu

Ön seçim için CHP'li milletvekillerinin imzalarını aldıklarını ve Genel Merkez'e çeşitli başvuruların geldiğini aktaran Günaydın, imza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini söyledi. Ayrıca, 28 Şubat"a kadar tüm örgütte üye kayıtlarının devam edeceğini vurguladı.

Günaydın, bu işlemler tamamlandıktan sonra yönerge uyarınca geçerli kurul ve listelerin hazırlanacağını belirterek, 23 Mart 2025 tarihine işaret etti. Bu tarihte cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik ön seçim sürecinin yürütüleceğini ifade etti.

Dursun Çiçek'in İmza Durumu

Bir gazetecinin eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ön seçimde aday olmak istediği bilgisini hatırlatması üzerine, Günaydın, "Kendisi ile ilgili bize ulaşmış bir imza yok." yanıtını verdi.

Günaydın, elindeki 116 milletvekilinin imzasını göstererek, bu imzaları CHP Genel Merkezi'ne ileteceğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimlere ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı basın mensuplarına tanıtarak parti yetkililerine teslim etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimlere ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı basın mensuplarına tanıtarak parti yetkililerine teslim etti.