CHP’den İşçilerin Mücadelesi İçin Çağrı: 'Hayat Kavgası Veriyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’den Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında emeğin geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Taşcıer, 'Bugün işçilerin, emekçilerin, ücretlilerin, kadınların, gençlerin ve emeklilerin verdiği mücadele bir ücret kaygısının ötesine geçmiş ve yaşam kavgasına dönüşmüştür.' dedi.

Soma Davası ve Emeğin Değersizleşmesi

Taşcıer, Soma'daki maden faciası davasını örnek göstererek, Türkiye'de emek ve emekçinin güvende olmadığını ifade etti. İşçilerin haklarına dair şunları kaydetti:

'Türkiye'de emeğin değersizleştirildiğini, sendikal hakların gasbedildiğini, grevlerin yasaklandığını ve örgütlü mücadelenin türlü baskılarla boğulmaya çalışıldığını görüyoruz.'

Emeklilere Yönelik Eleştiriler

Taşcıer, en düşük emekli aylığı konusunda da AKP iktidarını eleştirerek, 'AKP iktidarı, ömrünü bu ülkeye adamış milyonlarca emekliyi, sefalete mahkum etmiş, sosyal devlet ilkesini ayaklar altına almıştır.' ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret ve Vergi Politikaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Türkiye'deki brüt asgari ücreti de gündeme getirdi. Taşcıer, bu ücretin Ocak 2025’te Avrupa'da 27 ülke arasında 20. sırada yer alacağını ve bugün bu ücretin 112 avro eridiğini belirtti.

İş kazaları, meslek hastalıkları ve kadın emeği üzerinden iktidarın politikalarını eleştirirken, 'İktidarın kurduğu düzende, maaşlı çalışanın her lokmasından vergi kesilirken, zenginlerin serveti adeta dokunulmazlık zırhıyla örülmektedir. Sarayın sofrası her gün daha da büyürken, halkın sofrası küçülmüş, mutfağı boş kalmıştır.' dedi.

1 Mayıs Kutlamalarına Davet

Gamze Taşcıer, emekten, hukuktan, adaletten, demokrasiden, insan haklarından, eşitlikten yana olan bütün vatandaşları yarın Kadıköy İskele Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.