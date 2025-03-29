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CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

CHP, Maltepe'de Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi düzenleyerek muhalefeti bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:07
CHP'den Maltepe'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

CHP, Maltepe Sahili'nde Büyük Bir Miting Düzenledi

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirerek muhalefeti bir araya getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam göndererek, "Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, meydanlardayız." dedi.

Maltepe'de Tarih Yazılıyor

Özel, Maltepe'de bir tarih yazıldığını vurgulayarak, "Belediyelerde çok çalışacağız. Örgütümüzle birlikte uyum içinde olacağız." ifadesini kullandı. "Muhalefetten tüm seçmenlerin, en sağdan en sola kadar, bize destek veren bütün demokratların güvenini hak etmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

Partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimle ilgili olarak ise, 15,5 milyon kişinin seçme hakkını kullanarak demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Yolsuzluk Soruşturması ve Güvenlik Önlemleri

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinerek MASAK raporunun teslimat tarihine dikkat çekti. Ayrıca, mitinge 2 milyon 200 bin kişinin katıldığını iddia etti.

Miting alanında etkileyici görüntüler oluşurken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar, Türk bayrağı, parti ve sendika bayrakları ile desteklerini gösterdi.

İmamoğlu'nun Mesajı ve Gelecek Hedefler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yapay zeka ile seslendirilmiş görüntüsünde, gücünü halktan aldığını ve birlikte güçlü bir demokrasi inşa edeceklerini ifade etti. Mitingin sonunda Özgür Özel, imza kampanyası başlatacaklarını ve erken seçim talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Tüm halkı birlik olmaya ve demokratik mücadeleye katılmaya davet etti. "Bu ülkenin makus talihini değiştirmek için bugünden hazırız!" diyerek katılımcılara umut verdi.

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik...

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programa katılarak konuşma yaptı.

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik...

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programa katılarak konuşma yaptı.

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