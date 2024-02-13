CHP'den şaşırtan gelişme: Gürsel Tekin istifa etti

CHP cephesinden şaşırtan bir hareketlilik oldu. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin istifa ettiğini paylaştı. Tekin'in yaptığı açıklamada, Parti'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını belirtti. Parti içi gruplaşmaların olduğunu belirten Gürsel Tekin CHP'de Türkiye iktidar mücadelesi yerine parti için mücadelenin başladığına dikkat çekti.

Gürsel parti için emek verenlerin dışlandığını iddia etti. Emekçilerin haklarının yok sayıldığını ve yoldaşlık ruhu yerine ahbap ve akraba ilişkilerin ön plana çıktığını söyledi.







