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CHP'den SGK Borçlarına İlişkin Sert Açıklamalar

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve ekonomik durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:46
CHP'den SGK Borçlarına İlişkin Sert Açıklamalar

Deniz Yücel'den Yerel Yönetimlere Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları hakkında sert ifadeler kullandı. Yücel, "Akıllarınca CHP'li belediyelerin gözünü korkutacaklar, belediyelerimizin vatandaşa hizmet vermesini engelleyecekler. Yahu siz bu tarz hamlelerle, CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi zannediyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Ekonomik Durum ve Halkın Çektiği Zorluklar

Yücel, ayrıca CHP'li belediyelerin hizmetlerinin yurttaşlar tarafından takdir edildiğini vurgulayarak, "AKP'nin hiçbir girişimi, bugüne kadar halka hizmet etmemizi engelleyemedi ve bundan sonra da engelleyemez" dedi. Ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çeken Yücel, emekliler ile dar gelirli vatandaşların zor durumda kaldığını kaydetti. Yücel, "Geçim olmazsa, seçim olur" ifadelerini kullandı.

Yargı Sürecine Eleştiri

CHP Sözcüsü, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili davada yargı sürecini eleştirerek, "Bu yargılamada olağan olan nerdeyse hiçbir şey yok" dedi. Ayrıca, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik de AKP'nin uygulamalarını eleştirdi ve insancıl çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Parti İçi Çalışmalara Vurgu

Yücel, CHP'nin tüzük kurultayı üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Daha demokratik, daha katılımcı bir tüzüğün hayata geçirilmesi için partimiz tüm çalışmalarını tüzük kurultayımıza kadar yürütecektir" şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kuruluna katılma planı olduğunu da ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

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